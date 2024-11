Franco Colapinto é, sem dúvidas, a mais nova sensação da Fórmula 1. O argentino de 21 anos foi alçado à principal categoria do automobilismo mundial pela Williams ao substituir o norte-americano Logan Sargeant. Contudo, o futuro de Franco é uma incógnita e, para quem desejar tirar o piloto da atual equipe, uma bolada terá que ser desembolsada.

Colapinto 'surgiu' na F1 restando seis etapas para o fim da temporada 2024, quando a Williams decidiu que não dava mais para Sargeant seguir com a equipe. Surpreendendo a todos, James Vowles - chefe do esquadrão - anunciou o argentino para a vaga.

Mesmo fazendo um bom trabalho até aqui, Franco ainda não tem garantia de que seguirá na categoria, uma vez que o time atual contará com a dupla Alex Albon e Carlos Sainz para 2025.

Há um tempo, rumores indicam que a Red Bull estaria interessada nos serviços do piloto argentino - com Christian Horner, chefe da equipe de Milton Keynes, sendo visto na hospitalidade da Williams durante o GP de São Paulo.

A situação de Sergio Pérez é complicado e o mexicano não tem nenhuma garantia de que seguirá como 'dupla' de Max Verstappen no próximo ano. Agora, de acordo com o site RacingNews365, a Williams está exigindo uma compensação financeira pela 'compra' de Franco. O valor giraria em torno de US$ 20 milhões - cerca de R$115.800 milhões.

