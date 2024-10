Desde o início da temporada, a McLaren vem analisando cada fim de semana de maneira separada na Fórmula 1. Sem definir o piloto número um, o time já conseguiu cinco vitórias entre Lando Norris e Oscar Piastri, além de ter tomado a liderança da Red Bull nos construtores.

No entanto, muito tem se questionado o porquê do time de Woking ainda não ter decidido favorecer Norris, uma vez que ele está na disputa direta com Max Verstappen pelo título de 2024.

Alguns acreditam que essa não é uma atitude muito justa para o australiano, enquanto outros acham que a McLaren tomou essa decisão tarde demais e que, por exemplo, na Hungria, pontos valiosos foram perdidos para Norris.

Para Jenson Button, ele participa do grupo que teria escolhido Norris como piloto principal há algum tempo, visando somar pontos importantes na carteira do piloto.

"Em algum momento, se você quiser vencer um campeonato mundial, terá que favorecer um piloto. Especialmente nesta altura do campeonato, em que cada ponto conta para Lando", explicou ao podcast Sky Sports F1.

"Se ele tem alguma chance de ser campeão mundial em 2024, ele precisa de todos os pontos".

"Isso pode até significar trazer Oscar para fazer a volta mais rápida se ela estiver ao lado do nome de Max. É uma situação complicada para os pilotos, mas tem que acontecer", acrescentou Button, antes de destacar um exemplo anterior.

Jensen relembrou a época que Rubens Barrichello e Michael Schumacher eram companheiros na Ferrari. A lenda da F1 alemã era o piloto número um em Maranello e quase sempre era favorecido nas corridas.

"Essa é a razão pela qual a Ferrari ganhou tantos campeonatos mundiais com Michael Schumacher. Às vezes, é preciso engolir a pílula de veneno e favorecer um piloto. Oscar fez um trabalho incrível este ano, mas Lando tem muito mais pontos. Se a equipe quer vencer, é assim que tem que ser".

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN X NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!