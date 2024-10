Oscar Piastri, Franco Colapinto e Oliver Bearman estão provando nesta temporada que vale a pena dar atenção aos jovens na Fórmula 1. A Aston Martin, no entanto, não está fazendo um bom trabalho na formação de jovens, e Mike Krack falou sobre as razões disso.

"Queremos fazer isso direito", disse o chefe sobre o programa de pilotos da equipe de Silverstone e, em seguida, falou sobre os jovens que atualmente ocupam cargos de piloto reserva. "Estamos fazendo um programa muito bom com Felipe [Drugovich]".

Felipe Drugovich terá mais uma oportunidade de provar seu valor no próximo GP do México, na sexta-feira, quando pegará o carro de Fernando Alonso para uma sessão de treinos livres, a fim de fornecer à equipe um feedback diferente.

"No momento, temos uma situação em que alguns pilotos estão sendo promovidos de certas academias, o que não tem acontecido nos últimos anos", disse Krack, referindo-se à substituição de Bearman e Colapinto.

"Infelizmente, a situação na F1 é que existem apenas 20 vagas e há muitos pilotos de ponta que permanecem por muito tempo".

No entanto, a Aston Martin está supostamente mais preocupada em convencer Max Verstappen do que em desenvolver um jovem piloto talentoso, e isso é apoiado pela declaração de Krack de que ele não quer decepcionar ninguém.

"Como equipe, estamos cientes disso, e é por isso que não confirmamos muitos pilotos em nossos programas de juniores. Tentamos mantê-los o mais baixo possível para não causar situações como essa. Mas ele [Drugovich] está bem preparado. Quando você acumula muitos pilotos, não pode fazer isso. É por isso que somos conservadores".

"É bom ver novos pilotos chegando agora. E esse deve ser o objetivo. Temos a responsabilidade, como esporte, de criar essas oportunidades para jovens pilotos", concluiu o chefe da equipe Aston Martin.

Importante lembrar que, em 2025, até o momento, teremos a estreia de apenas dois nomes novos no grid: Oliver Bearman, que defenderá a Haas, e Andrea Kimi Antonelli, que ficará ao lado de George Russell na Mercedes. Liam Lawson fará sua estreia oficial neste fim de semana, no GP dos Estados Unidos, correndo com as cores da RB.

