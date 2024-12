Gabriel Bortoleto fará sua estreia na Fórmula 1 pela Sauber, levando a bandeira do Brasil de volta ao grid regular da categoria. O brasileiro chega com grandes expectativas, principalmente após seus feitos surpreendentes na Fórmula 2 e Fórmula 3, mas sabe que terá desafios pela frente.

O jovem conquistou o título da F3 e da F2 em seu ano de estreia, em 2023 e 2024, respectivamente, algo que apenas Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri conseguiram até o momento da nova geração.

Para o atual campeão da F2, "é uma honra estar entre esses nomes".

"Você pode ver que eles são pilotos que venceram corridas na F1, que são grandes candidatos a futuros candidatos ao título, então, para mim, é um privilégio fazer parte dessa lista", disse ao site oficial da F1.

"Eles são pilotos muito fortes e uma inspiração para a geração mais jovem que está chegando à F2 e à F3 e que quer fazer o mesmo que eles fizeram no passado. Para mim, é bom fazer parte desse clube. Agora é olhar para frente e ver o que posso fazer na F1 também".

Embora chegar à F1 fosse o grande objetivo de Bortoleto, o jovem de 20 anos não está satisfeito com isso e já está falando em "lutar por coisas importantes". Ele também sabe que carrega o peso de um país como o Brasil, que tem uma enorme base de fãs da categoria e sonha em ter seu próximo Ayrton Senna.

"Estou feliz por representar meu país, mas isso não me satisfaz completamente", diz ele. "Quero representar meu país e me sair bem, mas quero vencer corridas no futuro, lutar por coisas importantes. Mas, primeiro, preciso melhorar como piloto e progredir na F1, essa é a coisa mais importante para mim agora".

"Mas meu objetivo é maior do que apenas progredir. Não estou feliz apenas por ser um piloto de F1. Quero poder lutar por coisas e deixar meu país orgulhoso de tudo o que eu conseguir".

"Vamos aprender coisas novas, vou melhorar porque estou em uma situação diferente. A F2 era o foco até eu terminar a temporada e aquele domingo à noite. Então, quando entrei na Sauber na segunda-feira para começar a me preparar e fazer reuniões e reuniões com a equipe, esse foi o momento em que o foco mudou".

"Quando entrei no carro para os testes de pós-temporada, tudo estava ótimo. Não há pressão, é um novo começo e uma nova jornada. Vamos ver como vai ser", concluiu o piloto brasileiro de 20 anos.

Gabriel Bortoleto, Equipe Stake F1 KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

