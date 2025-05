Com lançamento marcado para o próximo dia 30 de maio, a EA Sports divulgou nesta quinta (08) os ratings dos pilotos da Fórmula 1 para o game oficial da categoria, o F1 2025.

Nos últimos anos, o rating dos pilotos virou um assunto de discussão acalorada entre os fãs nas redes sociais, com a comparação entre as notas atribuídas levantando polêmicas.

Em comparação aos ratings do ano anterior, Max Verstappen segue como o melhor, tendo uma média geral de 95, um a menos que o F1 24. Mas a grande diferença está em Fernando Alonso. O bicampeão despencou na classificação, indo de 92 para 88, caindo de segundo para sétimo na classificação geral. Lando Norris é o segundo melhor no momento, com uma média de 91, mesmo número de Charles Leclerc.

George Russell e Carlos Sainz vêm na sequência, com 90, com Lewis Hamilton sendo o sexto melhor, com 89.

Entre os novatos, Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman são os melhores posicionados, com uma média de 74, contra 73 de Jack Doohan, 72 de Andrea Kimi Antonelli e 68 de Isack Hadjar.

Assim como nos anos anteriores, os valores nas cartas dos pilotos no F1 2025 são baseados em vários fatores: experiência, habilidade, reflexos e ritmo. Além disso, é atribuída também uma pontuação geral, batizada de "Rating", que é a média das anteriores.

- Experiência (Experience): se baseia no número de corridas que um piloto já disputou em sua trajetória na F1;

- Habilidade (Racecraft): se baseia nas posições conquistadas ou perdidas em uma corrida, em comparação com a média de uma determinada posição no grid;

- Reflexos (Awareness): uma média da capacidade do piloto para evitar incidentes e sanções em uma corrida;

- Ritmo (Pace): uma média dos melhores tempos de volta de um piloto; quanto mais próxima estiverem da melhor volta de uma corrida, maior será a pontuação.

Ratings oficiais dos pilotos no Game F1 2025:

RANKING PILOTO RATING EXPERIÊNCIA HABILIDADES REFLEXOS RITMO 1 Max Verstappen 95 87 96 85 96 2 Lando Norris 91 81 89 80 94 3 Charles Leclerc 91 81 95 93 90 4 George Russell 90 81 92 84 90 5 Carlos Sainz Jr. 90 87 96 88 88 6 Lewis Hamilton 89 98 90 90 87 7 Fernando Alonso 88 99 90 81 87 8 Oscar Piastri 87 72 92 86 87 9 Pierre Gasly 86 82 88 79 86 10 Esteban Ocon 85 81 86 79 85 11 Nico Hülkenberg 84 87 86 85 82 12 Alexander Albon 83 81 82 78 85 13 Yuki Tsunoda 82 77 78 77 85 14 Liam Lawson 80 54 76 75 85 15 Lance Stroll 78 83 81 78 76 16 Oliver Bearman 74 52 84 65 73 17 Gabriel Bortoleto 74 50 76 68 77 18 Jack Doohan 73 51 71 67 78 19 Kimi Antonelli 72 50 67 79 76 20 Isack Hadjar 68 51 66 65 72

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!