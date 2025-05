Lewis Hamilton não vive um bom início de trajetória com a Ferrari na Fórmula 1. Mesmo com a vitória na corrida sprint do GP da China, o heptacampeão está visivelmente desanimado com sua performance. Mas para Sebastian Vettel, o ex-rival está sendo muito realista, e acredita que o britânico conseguirá dar a volta por cima.

Após seis corridas da temporada 2025, Hamilton é o sétimo colocado no Mundial, com 41 pontos, 90 a menos que o líder Oscar Piastri e a 12 de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc. Nas últimas etapas, o heptacampeão vem sendo muito crítico de sua performance, chegando a afirmar que necessitaria de um "transplante cerebral" para se adaptar plenamente ao carro.

E os problemas de Hamilton incluem também uma adaptação ao modus operandi da Ferrari. Ao longo das primeiras corridas do ano, o heptacampeão foi ouvido diversas vezes discutindo no rádio com seu engenheiro, Riccardo Adami.

Em entrevista à emissora alemã RTL, Vettel, que correu pela Ferrari entre 2015 e 2020, fez um balanço do início da trajetória do heptacampeão pela equipe italiana.

"Ele não teve o início dos sonhos, mas acredito que teve uma abordagem muito realista. Mesmo que as coisas não estejam indo bem no momento, você pode ver que ele sabe como lidar com a situação com sua experiência".

"Acho que, no momento, a Ferrari não está tão forte quanto ele e muitos outros gostariam. Nem sempre é possível escolher isso. Mas, como eu disse, acredito que ele teve muitos altos e baixos. Se alguém pode conseguir, é ele. Estou com os dedos cruzados por ele. Eu corro com ele há muito tempo, na verdade, desde sempre. E é por isso que somos muito próximos um do outro".

No próximo final de semana, Hamilton terá sua primeira corrida em solo italiano como piloto da Ferrari, com o Mundial viajando para Ímola, para mais uma edição do GP da Emilia Romagna.

