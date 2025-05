William Oakes, irmão do ex-chefe da equipe Alpine na Fórmula 1, Oliver Oakes, e diretor na Hitech Grand Prix, equipe de base no automobilismo, foi preso na semana passada e acusado de transferência de propriedade criminosa.

Ele foi preso na quinta-feira (02) na área de Silverstone Park, em Northamptonshire, no Reino Unido, informa o Telegraph, e foi posteriormente acusado de transferência de propriedade criminosa pela Polícia Metropolitana. William Oakes teria sido detido tendo em mãos "uma grande quantidade de dinheiro", disse um porta-voz da Polícia ao jornal britânico. Após a prisão, ele compareceu ao Tribunal de Magistrados de Northampton no sábado (03) e foi mantido sob custódia.

Menos de uma semana depois que seu irmão foi preso, Oliver Oakes renunciou ao cargo de chefe de equipe da Alpine na F1. Após a demissão, o conselheiro executivo da equipe, Flavio Briatore, tentou negar os rumores de um rompimento na equipe francesa.

"Muito foi dito nas últimas 24 horas, associando incorretamente a decisão de Oli de se demitir a um suposto desentendimento, ou que compartilhávamos pontos de vista diferentes. Isso é completamente falso e está longe da verdade", disse Briatore em um post conjunto no Instagram com a Alpine.

"Eu e Oli temos um relacionamento muito bom e tínhamos ambições de longo prazo para levar essa equipe adiante juntos. Respeitamos o pedido de demissão de Oli e, portanto, aceitamos sua demissão. Os motivos não estão relacionados à equipe e são de natureza pessoal."

As credenciais de corrida de William Oakes estão relacionadas à sua propriedade da equipe Hitech Grand Prix F2.

O britânico assumiu o cargo de diretor da equipe em 2022, depois de formar uma nova empresa que adquiriu o controle acionário do pai do ex-corredor de F1 Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin. A aquisição das ações de Dmitry Mazepin na equipe de monopostos ocorreu apenas três dias depois que o russo, que tem laços estreitos com Vladimir Putin, foi sancionado pelo governo do Reino Unido por causa da invasão russa na Ucrânia.

A Alpine não comentou a prisão de William Oakes, pois ela não está relacionada à equipe de F1.

