Para a surpresa de muitos, a Red Bull decidiu manter Sergio Pérez em seu lugar para o retorno à Fórmula 1 após a pausa de verão, no final do mês, no GP da Holanda, no circuito de Zandvoort.

A equipe sediada em Milton Keynes tomou a decisão após uma série de resultados ruins do piloto mexicano, coincidindo com um carro da Red Bull que não está mais provando ser o mais rápido do grid, mesmo com críticas duras e cobranças públicas ao piloto.

Pérez, assim como Max Verstappen, começou a temporada de 2024 muito bem, sendo uma presença regular no pódio nos primeiros GPs, antes de começar sofrer uma queda de desempenho a partir do GP da Emilia Romagna em Ímola.

Isso fez com que o piloto de Guadalajara fosse alvo de muitas críticas por sua falta de resultados em relação a um Verstappen que conseguiu se manter como protagonista e vencer corridas, mas o campeão de 1996, Damon Hill, afirma que a Red Bull precisa ficar de olho em Pérez em vez de deixá-lo à própria sorte.

"Eu disse que eles deveriam se concentrar muito mais em 'Checo' e descobrir qual é o problema para que ele possa tirar o melhor proveito do carro", disse Hill ao podcast F1 Nation.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

"Ele pode ganhar confiança, se é que isso seja confiança, tanto faz. Eles precisam dele. Eles não podem trocá-lo por outro piloto. Houve experiências no passado em que eles fizeram uma mudança - quem quer que fosse, [Pierre] Gasly ou [Alex] Albon - e de repente tudo mudou muito rapidamente".

Por outro lado, Hill acredita que a Red Bull está ciente de que a decisão de manter Pérez pode acabar custando a eles o campeonato de construtores, no qual a equipe ainda lidera com 42 pontos de vantagem sobre a McLaren, mas o time de Woking tem estado em ascensão nas últimas corridas.

"Essas coisas acontecem. Talvez eles se arrisquem e digam 'vamos perder o campeonato de construtores, o que isso vale para nós em milhões de dólares? Se dermos alguns milhões de dólares para irmos para outro lugar, valerá a pena a longo prazo", concluiu o ex-piloto da Williams e da Jordan, entre outros.

