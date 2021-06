Lando Norris terminou entre os cinco primeiros em seis das sete corridas realizada até esse fim de semana, conseguindo pódios em Ímola e nas ruas de Mônaco, conquistando assim seu melhor início de temporada em sua ainda curta carreira na Fórmula 1.

Os esforços do jovem inglês de 21 anos ajudaram a levar a McLaren ao terceiro lugar no campeonato de construtores, à frente da rival Ferrari, enquanto no mundial de pilotos sua pontuação o deixa em quarto lugar.

Daniel Ricciardo se juntou à equipe inglesa no início do ano e tem lutado para igualar o desempenho de Norris até o momento, após duas corridas bem abaixo, o australiano conseguiu seguir seu companheiro de equipe para terminar em sexto em Paul Ricard no último domingo.

O CEO da McLaren, Zak Brown, sabe o desafio que Ricciardo enfrenta ao trocar de equipe, especialmente com as oportunidades de teste reduzidas antes da temporada de 2021. Mas ele está feliz com o progresso do australiano e sente que Norris era uma referência forte para se ter na mesma equipe.

“Não devemos esquecer, ele teve metade dos testes que temos, e ainda estávamos tentando aprender sobre a unidade de potência nos testes”, disse Brown.

“Então, o que estamos vendo de Daniel é que ele está ficando mais rápido a cada corrida. Sua ética de trabalho é ótima, sua atitude é ótima e ele e a equipe estão apenas trabalhando mais próximos”.

“Portanto, estou extremamente confiante de que ele atingirá seu ritmo máximo em breve. Acho que adaptar-se a um novo carro no meio de uma pandemia, onde você reduziu os testes, certamente não facilitou as coisas para ele”.

“Ele tem um companheiro de equipe que é tão rápido quanto qualquer um no grid. Então, ele tem um ótimo companheiro para competir. "

Norris fez sua estreia na F1 com a McLaren em 2019, e está a caminho de sua melhor temporada até agora, com apenas 21 pontos atrás de sua pontuação do ano passado, com dois terços da temporada ainda pela frente.

Brown explicou como a McLaren percebeu que o piloto inglês estava dando grandes passos com sua abordagem para fins de semana de corrida nas duas temporadas anteriores, tornando-se mais agressivo e sem cometer erros.

“Lando amadureceu muito bem, ele veio como um novato e já pilota como um veterano muito maduro”, disse Brown. “Se você olhar para alguns dos outros novatos que chegaram, eles tiveram muitos acidentes. Enquanto eles mostram velocidade, eles ultrapassaram o limite muitas vezes. Lando realmente não. Ele mostrou grande ritmo e maturidade desde o início”.

“Então, o que pedimos a ele no ano passado e neste ano é realmente estar um pouco mais no limite, quase encorajar, está tudo bem se você sair da pista de vez em quando. E o que vimos é que ele acelerou ainda mais, mas ainda mantém o carro na pista, o que é ótimo”.

“Agora seus erros são pequenos limites de pista, como na Itália, quando ele estava indo para terceiro no Q3. Então ele aumentou sua agressividade, suas largadas, suas primeiras voltas, mas de forma muito controlada e consciente”.

“Como era de se esperar no primeiro ano, às vezes demorava um pouco para aprender o circuito e o acerto e meio que seguia Carlos [Sainz]. Agora o que estamos vendo é sexta-feira, primeira sessão, ele já está pronto.”

“Portanto, estamos extremamente felizes com o desempenho de Lando e achamos que ele está se apresentando em um nível muito alto”.

