F1: CEO da Renault quer que Alpine seja a "Ferrari francesa"

A situação atual da Alpine na Fórmula 1 só pode ser chamada de crise. A queda na performance em comparação ao ano passado, indo de quarto para sexto no Mundial de Construtores, além da demissão em massa da cúpula deixam o time francês em frangalhos. Mas Luca de Meo, CEO do Grupo Renault, visualiza um futuro mais positivo, com um objetivo alto para a equipe.

Em comparação à Red Bull, a Alpine não apresentou melhorias em termos de desempenho, conquistando apenas 20% dos pontos do time austríaco em 12 corridas do ano até aqui. Além disso, a equipe francesa se vê atrás de Aston Martin e McLaren, duas equipes nas quais estava à frente em 2022.

Com isso, vieram as mudanças drásticas com a demissão do CEO Laurent Rossi, do chefe Otmar Szafnauer e do diretor esportivo Alan Permene. No momento, o vice-presidente de automobilismo Bruno Famin assume interinamente a equipe enquanto a Renault busca recompor o quadro.

Apesar desse caos, De Meo mantém esperanças no sucesso futuro da Alpine no mundial.

"A Alpine será a Ferrari da França", disse De Meo à Sky Itália. "Os franceses têm pouca paixão pelo automobilismo, mas é porque eles não têm um símbolo como a Itália fez com a Ferrari. Queremos garantir uma resposta emocional da Alpine. Queremos combinar a história de nossa equipe com as cores para envolver ainda mais nossos fãs".

Mesmo assim, o CEO do Grupo Renault optou por não fazer declarações sobre os planos futuros da equipe e a possível retomada do cronograma de sucesso delimitado por Rossi em 2021.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

VÍDEO: Max Wilson compara auges de Verstappen, Hamilton e Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate se Red Bull de 2023 pode ser comparada à McLaren de 1988

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: