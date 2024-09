A aparente saída de Sergio Pérez da Red Bull pode causar uma bela rotação nos assentos da Fórmula 1 para 2025. Segundo informações do renomado jornalista Joe Saward, isso pode acabar até rendendo um assento para Gabriel Bortoleto na McLaren.

Saward revelou que a aposentadoria do mexicano deve ser anunciada após o GP do México, deixando uma vaga disponível na Red Bull ao lado de Max Verstappen. É nesse momento que a 'dança das cadeiras' pode acabar acontecendo.

George Russell foi relacionado com a possibilidade de ganhar um contrato com os taurinos. Inclusive, Christian Horner já deu indícios de que teria entrado tido conversas com o piloto. No entanto, os rumores foram afastados por Toto Wolff, chefe da Mercedes.

Agora, segundo o jornalista, rumores no paddock do GP de Singapura tomam uma maior proporção: a aposentadoria de Pérez pode afetar a situação da McLaren e garantir um brasileiro no grid da F1.

Acontece que, Mark Weber, que cuida da carreira de Oscar Piastri, tem proximidade com a Red Bull e os feitos do australiano chamaram a atenção não só do público, maz fizeram os olhos de Horner e Helmut Marko brilharem com a nova joia. Importante lembrar que o jovem piloto já venceu duas corridas em seu segundo ano no grid.

Agora, caso a aposentadoria de Pérez se torne uma verdade, os taurinos precisarão se virar para sua academia de jovens pilotos. No entanto, Saward acredita que o australiano, ou Franco Colapinto, podem ser as opções mais prováveis, dado os recentes feitos em pista.

A situação atual de Piastri contra Lando Norris na McLaren pode ser algo que vai pesar, caso a chance se apresente. Isso acontece porque a equipe de Woking decidiu não definir um piloto prioritário e podem acontecer disputas 'desnecessárias'. Como o jornalista apontou, manter os dois pilotos felizes deve se provar um verdadeiro desafio.

É neste momento que o nome de Bortoleto surge. Como o Motorsport.com adiantou, a McLaren se mostrou hesitante em liberar o brasileiro para assinar com a Audi e quer mantê-lo "na família", mas o medo real seria de que Piastri 'dará as costas' para a equipe papaia.

Atualmente, o brasileiro lidera a tabela da Fórmula 2 e parece um dos favoritos para vencer a temporada. Gabriel aparece como um dos favoritos na lista da Audi, dividindo espaço com Valtteri Bottas. Será que esse troca-troca vai rolar mesmo?

