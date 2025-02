F1 - Horner: Red Bull tentou ajudar Pérez, mas nos custou muito

Sergio Pérez foi demitido da Red Bull depois de não ter resultados satisfatórios e, por parte, não ajudar a equipe a manter a primeira posição na disputa pelo título de construtores da Fórmula 1. O mexicano mostrou uma boa forma no primeiro trimestre, chegando a acumular pontos antes do GP de Miami.

No entanto, o piloto não conseguiu manter o ritmo e acabou pesando para a equipe. Para Christian Horner, não foi só a falta de pontos que depôs contra Pérez, mas a queda no mundial para a Red Bull.

Pérez, que tinha 103 pontos após as seis primeiras corridas, somou apenas 49 pontos nas 18 corridas restantes da temporada. Seu melhor resultado desde Miami foi o sexto lugar, e a queda drástica na forma causou um sério golpe nas esperanças de título da Red Bull.

Em um determinado momento da temporada, a Red Bull parecia estar considerando a possibilidade de substituir Pérez para a segunda metade do ano, mas após o fim de semana do GP da Bélgica, a direção da equipe de Milton Keynes decidiu continuar com Pérez. No entanto, essa decisão não deu certo e o desempenho do mexicano não melhorou no restante da temporada.

Após o final da temporada, a Red Bull e Pérez se separaram por acordo mútuo, com o piloto sendo substituído por Liam Lawson. No entanto, o mexicano continuará atuando como embaixador da marca e participará de vários eventos da Red Bull em todo o mundo.

"É fácil falar em retrospectiva, mas é impossível saber o que outro piloto teria feito naquele carro", disse o chefe de equipe Horner, de acordo com o PlanetF1.com.

"Sergio começou a temporada muito bem. Ele foi incrivelmente rápido no Bahrein, em Jeddah e no Japão. De Monte Carlo em diante, seu desempenho caiu e, a partir daí, perdemos muitos pontos".

"Este ano vencemos muito mais corridas e conquistamos tantas pole positions quanto a McLaren", explicou o chefe da equipe.

"Mas terminamos em terceiro lugar no campeonato de construtores e a diferença para o segundo carro era muito grande. Tentamos entender esse problema e trabalhamos duro para resolvê-lo com Sergio. Mas isso nos custou muito em termos de pontos perdidos".

A popularidade de Pérez dentro do time e seu bom relacionamento com os companheiros de equipe foi um dos motivos pelos quais ele permaneceu durante os estágios finais da temporada. A Red Bull continuou a lhe dar uma chance, dado o esforço que ele fez para resolver seus problemas e seu compromisso com a equipe.

Horner relembrou as contribuições anteriores de Pérez para a Red Bull e disse que seu apoio à equipe também foi motivado por um vínculo emocional.

"Veja o que Sergio fez por nós nos últimos quatro anos. Queríamos ajudá-lo a dar a volta por cima em sua temporada. Ele terminou em segundo lugar no campeonato de 2023 e venceu cinco corridas conosco".

"Ele desempenhou um papel fundamental nos títulos de construtores de 2022 e 2023, e também foi um fator decisivo no Campeonato Mundial Individual de 2021. Então, nós realmente queríamos ajudá-lo. Mas infelizmente isso não aconteceu".

