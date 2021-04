Depois de apenas duas corridas na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez já sofre pressão na Fórmula 1. Após cometer erros e chegar em 11º no GP da Emilia Romagna, em Ímola, o piloto já é alvo de críticas de Helmut Marko, consultor do time de energéticos na categoria.

As declarações do dirigente austríaco vêm depois de um fim de semana de altos e baixos de Pérez. Na classificação, o mexicano brilhou e se classificou em segundo, imediatamente à frente do companheiro holandês Max Verstappen.

Na largada de domingo, porém, Pérez não conseguiu atacar o pole position Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, e ainda foi ultrapassado por Verstappen, que assumiu a ponta, e por Charles Leclerc, monegasco da Ferrari.

Depois, em entrada do safety car, Pérez deu uma 'escapada' na pista molhada de Ímola e perdeu posições, retomando-as com ultrapassagens irregulares ainda durante a vigência do carro de segurança, o que rendeu punição de 10 segundos em pit stop.

Como se não bastasse, Pérez ainda rodou no decorrer da corrida e caiu para o fundo do pelotão, o que culminou em um frustrante 11º lugar em uma prova que poderia ter rendido um pódio duplo à Red Bull. Assim, o caminho se abriu para as críticas de Marko.

"Ele não conseguiu aquecer os pneus de imediato como o Max fez. E, depois da relargada, tudo deu errado. Com a rodada, acabou... E houve a história (da punição) dos dez segundos. O 11º lugar, logicamente, foi mais do que incômodo", afirmou o dirigente à ServusTV.

