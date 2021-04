Depois de chegar em segundo no GP da Emilia Romagna no último domingo, Lewis Hamilton voltou à ação na pista italiana de Ímola nesta terça-feira e testou o aro e o pneu Pirelli de 18 polegadas que serão introduzidos na Fórmula 1 em 2022.

Lewis Hamilton, Mercedes mule car Photo by: Pirelli

O piloto britânico da Mercedes usou uma versão adaptada do carro de 2018, o W09, que teve a suspensão modificada a fim de 'receber' o conjunto em teste. O heptacampeão mundial completou 55 voltas na atividade em Ímola.

Nesta quarta-feira, o companheiro de equipe finlandês de Hamilton, Valtteri Bottas, assume o Mercedes W09 adaptado na pista de Ímola para completar os testes do time alemão com o aro e o pneu de 2022.

Lewis Hamilton, Mercedes mule car Photo by: Pirelli

A escuderia germânica volta a testar os protótipos de 18 polegadas da Pirelli nos dias 25 e 26 de maio, em Paul Ricard, na França, mas com a avaliação das borrachas novas em pista molhada.

