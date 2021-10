Próximo do fim da temporada atual, as equipes da Fórmula 1 estão a mil com os preparativos para a nova era do regulamento, que será introduzida no próximo ano. E Lando Norris, que já teve seu primeiro contato com o simulador da McLaren para o modelo de 2022, disse que os novos carros "não são tão legais" de pilotar quanto as máquinas atuais.

O objetivo dos carros com efeito solo radical é permitir que os pilotos possam pilotar bem mais próximos entre si, criando batalhas e facilitando ultrapassagens.

Mas a nova plataforma aerodinâmica, com um grande corte de downforce, além dos novos pneus, tornam o modo de lidar com os carros de 2022 em algo único, algo que Norris já percebeu pelo simulador.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com no lançamento de sua equipe de kart, a LN Racing Kart, ele disse: "É um carro bem diferente de pilotar. De certo modo, não é tão legal quanto o deste ano".

"Mas, com sorte, acho que todas as equipes estão sentindo isso também. E veremos, não há motivos para achar que será incrível ou terrível. Você só precisa fazer o melhor trabalho possível e, com sorte, na próxima temporada, chegaremos nos testes com um bom carro".

No GP da Grã-Bretanha, em julho, os fãs tiveram a primeira impressão de como será o carro de 2022, com a Liberty Media revelando um carro-conceito.

Norris disse que o desenvolvimento da McLaren ainda não chegou na etapa de produção, com os projetos regularmente mudando, de acordo com o aprendizado do novo regulamento.

"O único carro que vimos foi o de Silverstone. O carro que temos na fábrica nem é um carro. São desenhos e alguns papéis".

"Não acho que veremos ainda por mais alguns meses, talvez o próximo ano. Estamos vendo desenhos para a próxima temporada, mas a cada semana há algo novo, diferente, porque há muitas coisas diferentes com o carro".

"Mas a cada semana aparecem mudanças para torná-lo cada vez mais rápido".

O trabalho no simulador será fundamental para que as equipes maximizem a performance com os novos carros, já que os testes serão restritos a duas semanas de pré-temporada. Fernando Alonso disse recentemente que, para ele, os próximos meses serão os mais intensos que ele já vivenciou em sua carreira na F1.

Questionado sobre o que será crítico para a performance do carro de 2022, ele disse: "Acho que dependerá mais da performance de nossos carros no simulador e o trabalho na pré-temporada".

"Eventualmente, após três ou quatro corridas com sorte já saberemos tudo sobre o carro e o novo regulamento para que a performance do carro possa ditar os resultados, como vemos agora".

"Em termos de adaptação, não acho que será uma diferença tão grande. É trabalho duro, mais duro que em qualquer outra pré-temporada, porque teremos que passar mais tempo no simulador com a equipe".

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear wing and diffuser detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: