F1: Chefe da Haas afirma que equipe não será comprada pela Toyota

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou que a equipe americana não será vendida para a Toyota, nova parceira técnica na Fórmula 1.

Komatsu, em coletiva de imprensa com os chefes de equipe no México, afirmou que o dono da Haas, Gene Haas, não esteve interessado nas ofertas anteriores para venda da equipe, e que o tema não é nem discutido dentro da administração da equipe americana. "Para começar, Gene não está vendendo a equipe".

"Toda vez que ele me pergunta, como podemos melhorar? O que podemos fazer para que o carro ande mais rápido? Ele não está interessado em vender".

"Acredito que ele teve muitas ofertas, na verdade, mas recusou cada uma delas. Portanto, a equipe não está à venda. E nem sequer falamos sobre uma primeira recusa ou algo do gênero. Isso não está sendo discutido".

Sobre a duração da parceria com a fabricante japonesa, o chefe de equipe da Haas afirmou que será uma parceira longeva: "É um negócio de longo prazo, muito longo prazo".

Já sobre as parcerias anteriores, com a Ferrari, que fornece motores, peças do carro e estrutura de testes, e a Dallara, que constrói os carros da equipe americana, Komatsu afirmou que nada muda nos antigos acordos e que a Toyota Gazoo Racing vêm para acrescentar à equipe.

"A Ferrari e a Dallara têm sido parceiras incríveis desde o primeiro dia. E, como você pode ver, a Ferrari, obviamente, é a parceira de PU [unidade de potência], caixa de câmbio, suspensão, sistema hidráulico, etc. Essas áreas, obviamente, a Toyota não está tocando".

"Sabe, a área que a Toyota está tocando é a área em que não recebemos suporte da Ferrari e que estamos fazendo por conta própria. Então, sim, isso só aumenta nossa capacidade e nos dá a chance de entender melhor o carro para que possamos tornar nossa equipe mais competitiva", conclui.

