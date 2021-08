O chefe da equipe McLaren, Andreas Seidl, acredita que nenhuma outra categoria conseguiria disputar o GP da Bélgica e nem qualquer mudança no design dos carro da Fórmula 1 teria permitido o evento seguir em frente nas condições de chuva do último domingo (2). Desde o encerramento precoce da corrida, há o debate sobre se mudanças nos veículos devem ser consideradas para evitar problemas repetidos no futuro.

A discussão a respeito de ajustes - como alturas mais altas, pneus diferentes ou proteção nas rodas - é antiga, pois poderiam permitir que as provas prossigam em um clima traiçoeiro. No entanto, o mandatário de Woking acha que o tipo de aguaceiro que a categoria enfrentou em Spa teria tornado a competição impossível em qualquer divisão.

Segundo Seidl, a F1 tem que enfrentar o fato de que, ocasionalmente, as condições climáticas serão tais que não será possível correr: "Acho que simplesmente temos que aceitar isso, porque a única alternativa para 100% de garantia é fazer uma prova indoor."

"Em primeiro lugar, você tem a questão da aquaplanagem, além da visibilidade dos pilotos com o spray. Não consigo pensar em nenhum carro que permitiria que você corresse com segurança nessas condições como nós fizemos."

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, is interviewed Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O chefe da McLaren acredita que a F1 fez a escolha certa ao não tentar dar voltas em ritmo de corrida na Bélgica e acha que foi correto tentar reiniciar atrás do safety car, o que acabou contando para o resultado.

"Eu diria, como vimos nos dias anteriores, que podemos ir muito rapidamente com a pista secando a uma condição em que você pode realmente correr" explicou. "Quando eu olho para o último reinício, vimos em nossa previsão do tempo o mesmo que Michael Masi (diretor de provas) tinha visto: que havia uma janela potencial para a chuva parar."

"Acho que era essa a intenção quando tentamos largar de novo, mas infelizmente não conseguimos controlar o tempo e não funcionou. É claro que a segurança vem em primeiro lugar e acho que, a esse respeito, as decisões foram definitivamente certas", acrescentou.

Seidl disse que não era ideal que a corrida fosse declarada encerrada após apenas três voltas atrás do safety car, mas ele acha que a F1 teve que seguir as regras como são.

"Claro, ninguém quer um GP como o que aconteceu aqui, mas no final existe um regulamento em vigor e ele foi aplicado. Claro, nos beneficiamos com isso, porque tínhamos um carro na P4 e usufruímos do bom resultado de qualificação que tivemos com o Daniel [Ricciardo]."

“É claro que todas as equipes que não se deram bem com isso estão reclamando agora. Isso faz parte da natureza da categoria", concluiu.

F1 AO VIVO - FIASCO NA BÉLGICA: tudo sobre a corrida que NÃO ACONTECEU em Spa; Rico Penteado analisa

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: