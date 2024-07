F1: Red Bull estuda ‘troca’ de Pérez por Ricciardo

Há rumores em Silverstone de que poderá haver uma remodelação dentro da Red Bull, que envolveria tanto a equipe principal quanto no ‘time irmão’. No papel, o jogo deveria estar aberto apenas para um dos carros da RB, com retorno de Liam Lawson no lugar de Daniel Ricciardo, mas pode não ser o caso.

Ao final do primeiro treino livre do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, Christian Horner recebeu uma pergunta de Martin Brundle: “Você se arrepende de ter assinado a renovação de Sergio Pérez tão cedo?”

“É uma pergunta difícil, mas vocês sabem muito bem que o conteúdo de um contrato entre uma equipe e um piloto não é revelado”, respondeu. "Então para mim fazia todo o sentido do mundo renovar 'Checo' [Pérez] naquela altura, mas este é um negócio em que há pressão porque é preciso garantir resultados."

Esta é uma confirmação de que existem cláusulas de desempenho no acordo com o mexicano, portanto há resultados mínimos que devem ser cumpridos. Em alguns casos, essas condições também estão de acordo com o que o parceiro faz, mas também falamos de resultados absolutos.

Pérez tem vaga garantida para a próxima temporada, mas terá que melhorar seu desempenho ou, caso contrário, poderá haver uma surpresa. A Red Bull, seja qual for a sua decisão, não recorrerá ao mercado externo, e caso haja necessidade de substituir o mexicano, recorrerá a alguém ligado ao time, com quem chega Daniel Ricciardo.

É o caso clássico que confirma o quão rápido as coisas acontecem na F1. O piloto de Guadalajara parecia protegido com contrato por mais duas temporadas, enquanto o futuro do australiano estava em dúvida, mas dois bons finais de semana e o mau momento de Pérez mudaram tudo completamente.

Horner, grande defensor de Ricciardo, está determinado a apostar nele caso o mexicano tenha que ser destituído do cargo, e parece também que Helmut Marko deu sinal verde.

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 AO VIVO: LANDO lidera TL2, MAX é SÓ 7º! Sainz na Mercedes e Ricciardo na RBR? Mercado agitado!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!