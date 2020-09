Dono da Racing Point, presidente-executivo da Aston Martin e empresário de sucesso: eis um resumo de Lawrence Stroll, dirigente canadense que já faz história na Fórmula 1. Entretanto, o 'papai Stroll' nem sempre foi tão respeitado no mundo do esporte a motor.

Antes visto apenas como bon vivant e pai bilionário de Lance Stroll, um piloto muito questionado na F1, Lawrence agora é encarado de outra forma e conquistou o respeito de seus pares. Inclusive do chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, de quem é 'sócio' na Aston.

Por isso, o Motorsport.com aborda a trajetória do patriarca e dá mais detalhes sobre sua vida e carreira, com destaque para a paixão pelo esporte a motor. Desde 2000, Lawrence é dono do circuito de Mont-Tremblant, que sediou dois GPs do Canadá de F1.

O empresário também é um grande colecionador de Ferraris clássicas, chegando a competir com alguns modelos. Além disso, o 'magnata', que tem fortuna estimada em 18 bilhões de reais, tem amizades de Hollywood, como o casal Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones.

De todo modo, o grande mérito recente de Stroll foi ter fechado a contratação do tetracampeão mundial Sebastian Vettel. O piloto alemão sairá da Ferrari no fim de 2020 e competirá pela Aston Martin/Racing Point a partir de 2021.

Mas de onde vem o capital que permitiu que Lawrence deixasse de ser um mero 'papai de piloto pagante' para virar um homem-forte da F1? Do mundo da moda: Stroll consolidou marcas como Pierre Cardin no Canadá e levou a Ralph Lauren para a Europa. Além disso, foi responsável pela entrada da Michael Kors no mercado de ações e também trabalhou com a Tommy Hilfiger. É isso que o Motorsport.com explica no vídeo imperdível abaixo:

