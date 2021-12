A Williams confirmou nesta quinta-feira que o chefe e CEO da equipe, Jost Capito, não estará presente no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 deste fim de semana após testar positivo para Covid-19.

"A Williams vem a público confirmar que o CEO Jost Capito testou positivo para Covid-19 antes de viajar para Jeddah, para o GP da Arábia Saudita deste fim de semana", disse a equipe em um breve comunicado.

"Jost está seguindo as diretrizes as autoridades de saúde do Reino Unido. Isso não traz um impacto maior no pessoal da Williams e a equipe seguirá operando na pista normalmente".

Todas as pessoas da F1 que viajam do Reino Unido para a Arábia Saudita nesta semana são obrigadas a fazerem um teste PCR no máximo 72 horas antes da viagem, passando por mais um na chegada a Jeddah.

Este será o primeiro fim de semana da Williams desde a morte do fundador e ex-chefe de equipe Sir Frank Williams, que morreu no último domingo, aos 79 anos. Tanto a equipe quanto a F1 estão planejando tributos ao longo da etapa, com detalhes a serem confirmados nos próximos dias.

