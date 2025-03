O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, admitiu que achava que algo estava errado quando sua equipe de Fórmula 1 registrou as primeiras voltas do TL1 no GP da Austrália e não espera uma solução imediata para seus problemas nas curvas de alta velocidade.

Depois de seguir um plano de corrida nos testes do Bahrein semelhante ao de 2024, sacrificando todas as corridas de desempenho em prol do ritmo de corrida de longa duração e da exploração do gerenciamento de pneus, a Haas não teve muitas indicações de seu verdadeiro ritmo em relação ao restante da equipe.

Mas a equipe chegou à Austrália com uma boa vantagem na ordem, o que Komatsu revelou ter surpreendido a equipe americana. Um déficit de ritmo nas curvas de alta velocidade, especialmente nas curvas 9 e 10, foi visto como o principal culpado.

Komatsu explicou que perder um pouco de desempenho nas curvas de baixa velocidade para aplicá-lo nas curvas de velocidade mais alta do circuito era a única maneira de levar o carro a uma janela de desempenho "respeitável".

"Não acho que seja um caso isolado", disse Komatsu. "Foi uma grande surpresa, não estávamos esperando isso com base nos testes do Bahrein".

"Os testes no Bahrein não foram perfeitos, mas não esperávamos que fossem tão ruins quanto os de Melbourne. No TL1, em uma volta muito rápida, o carro apagou. Pensei que algo estava quebrado ou que algo estava completamente fora do padrão".

"Depois, quando estabelecemos que nada estava quebrado, tivemos um grande problema. Ficou bem claro que o problema estava em alta velocidade, nas curvas 9 e 10. Então, trabalhamos e trabalhamos para melhorar essas curvas em detrimento da baixa velocidade".

"Mas mesmo assim, as curvas de baixa velocidade são boas, não são ótimas - mas comparadas com o problema que tivemos nas curvas 9 e 10, é noite e dia. Então, no Q1, conseguimos deixar a curva 9 mais ou menos respeitável. Mas na Curva 10, ainda não conseguimos nada".

"Entendemos o motivo, mas com os problemas que temos, não podemos resolvê-los em todas as curvas, certo? Então, acho que pelo menos tomamos as medidas corretas durante o fim de semana".

Komatsu disse que a equipe planejava desenvolver seu caminho através do problema e "enfrentá-lo de frente" em vez de desistir e se concentrar em 2026, pois a equipe sente que tem uma compreensão de onde está o problema.

Ele calculou que a equipe não seria capaz de implementar uma solução durante várias corridas, dada a gravidade do problema. Komatsu acredita que o problema está relacionado à interface do carro com o solo em baixas alturas de rodagem.

"Acho que isso é o melhor que poderíamos fazer com as características do circuito de Melbourne, o ponto fraco do nosso carro que descobrimos em Melbourne e as características da curva 10. Pelo menos assim temos uma compreensão clara de qual é o problema".

"O próximo ponto é entender qual parte do carro precisamos modificar ou qual parte do carro tem a sensibilidade necessária para resolver esse problema de desempenho. Portanto, até este ponto, estamos razoavelmente esclarecidos".

"Então, é claro, a próxima pergunta é: como vamos encontrar uma solução? Algumas delas podem ser soluções de curto prazo, mas outras serão um processo iterativo, tanto no CFD [túnel de vento virtual] quanto no túnel de vento".

"Portanto, você não verá uma solução em algumas corridas - é bastante severo", conclui.

