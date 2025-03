F1: Norris prevê quem serão seus principais rivais no GP da China

Lando Norris teve um início positivo na temporada 2025 da Fórmula 1 depois de garantir a pole position e a vitória no último fim de semana, num GP da Austrália desafiador pelas condições de pista molhada.

Apesar do bom começo, o piloto da McLaren ainda não está comemorando. Ele revelou durante a coletiva de imprensa antes do GP da China que acredita que a Red Bull e a Ferrari serão mais competitivas em Xangai.

Quando perguntado se ele estava levando a confiança da Austrália para a China, Norris explicou: "Espero que possamos nos sair melhor e que seja um pouco mais fácil. Acho que fizemos uma ótima corrida, sabe, nossa diferença para os concorrentes na metade da corrida era de 15 segundos ou algo assim".

"Então, é mais provável que tenha havido alguns safety cars que os trouxeram de volta à corrida, mas temos esperança".

"É outra corrida, é um fim de semana diferente, então eu não diria que estamos confiantes de que as coisas serão exatamente como foram, e espero ter um pouco mais de concorrência da Ferrari neste fim de semana e vimos como a Red Bull tem sido rápida, então, claramente, eles não estão fora disso".

"Eles são igualmente rápidos. Eu acho que quando as coisas estão perfeitas, como na classificação, nós temos uma vantagem, mas eles certamente não estão muito atrás."

O piloto britânico conseguiu realizar um 'grand slam' em Melbourne, conquistando a pole position, a vitória na corrida e a volta mais rápida. No entanto, ele ainda quer melhorar.

"Acho que, como piloto, você está sempre no limite do seu carro e do que ele pode fazer, então você está sempre tentando procurar lugares para melhorar", explicou.

"Acho que estou tentando ver o que posso fazer melhor, sabe, minha largada foi boa. Foi perfeita? Não. Mas ficou claro que perdi um pouco do meu desempenho na largada".

Curiosamente, Norris revelou que o MCL39 é "extremamente difícil de pilotar".

"E do ponto de vista do carro, sabe, o carro está se saindo bem e com bom desempenho, mas ainda é extremamente difícil de pilotar".

"Sabemos que em determinadas condições, como nas mais úmidas, Max [Verstappen] foi tão rápido quanto nós. No seco, fomos um pouco melhores, então é só deixar o carro um pouco mais previsível e um pouco mais confortável", conclui.

