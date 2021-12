F1: Circuito de Spa-Francorchamps divulga fotos de reforma

A extensão das reformas que estão sendo feitas no circuito de Spa-Francorchamps foram reveladas em imagens divulgadas nesta quinta-feira pela direção do autódromo, sede do GP da Bélgica de Fórmula 1.

Como parte de uma atualização em busca de maior segurança e a homologação do circuito para corridas de moto, uma grande reforma havia sido aprovada. A construção, que foi iniciada em 15 novembro, deve custar mais de 500 milhões de reais, ajudando a garantir um futuro a longo prazo para categorias como a F1.

A partir do ano que vem, Spa pretende realizar importantes eventos, como o GP da Bélgica de F1, as 24 Horas de Spa, uma etapa do Mundial de Endurance (WEC), além de uma 24 Horas de Spa de Motos, parte do calendário do Mundial de Endurance da FIM, marcado para 04 e 05 de junho de 2022.

Mas para que esse último pudesse acontecer, a pista precisava de reformas para receber a licença da Federação Internacional de Motociclismo, levando a grandes mudanças em várias áreas de escape. Algumas áreas de asfalto foram aumentadas, enquanto outras estão sendo substituídas por caixas de brita.

Em meio ao trabalho de segurança, Spa também está construindo novas arquibancadas, o que levou à destruição do famoso chalé que ficava ao lado da subida da Eau Rouge, com visão para o primeiro setor da pista e o paddock. Veja abaixo as imagens da reforma.

La Source

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

A seção entre a La Source (o primeiro hairpin) e a Eau Rouge é pouco reconhecível no momento. Do lado de fora do hairpin, a área de escape de asfalto foi substituída pela brita.

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

Oposto aos pits antigos, a chamada arquibancada 24 horas e as áreas de público descobertas foram demolidas, o que mudará a visão a caminho da Eau Rouge. Novas arquibancadas e áreas VIP serão construídas ali.

Curva Bruxelles

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

No topo do circuito, o lado de fora da Bruxelles também está sendo renovado. Aqui, assim como na La Source, parte do escape de asfalto dará lugar a caixa de brita.

Blanchimont

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

No lado de fora desta curva super rápida para a esquerda, a barreira de proteção está sendo movida para atrás, aumentando a área de escape. Aqui também parte do asfalto será substituído por caixa de brita, enquanto uma faixa de serviço será construída atrás da barreira.

Spa-Francorchamps track work in progress Photo by: Circuit Spa-Francorchamps

