Valtteri Bottas disse que ficou com "emoções mistas" em sua despedida oficial da Mercedes, no GP de Abu Dhabi, quando a equipe conquistou o oitavo título consecutivo de construtores na Fórmula 1 e Lewis Hamilton perdeu o de pilotos na volta final para Max Verstappen.

Entre os construtores, a Mercedes segue imbatível na era turbo híbrida, com oito títulos consecutivos, terminando 28 pontos à frente da Red Bull. Esse foi o quinto troféu de equipes que contou com a participação de Bottas, que se despediu da marca alemã a caminho da Alfa Romeo.

Enquanto Bottas diz ter ficado feliz por ajudar a Mercedes a garantir mais um título de equipes, admitiu que o sentimento geral após o GP foi de desapontamento.

"Estou muito orgulhoso por termos conquistado construtores, mas obviamente o título de pilotos é algo grande", disse Bottas após a corrida. "Ainda não vi a equipe. Mas tenho certeza de que a sensação é a mesma, como se não tivéssemos realmente vencido hoje. Acho que perdemos hoje".

"Cada ano que estive com a equipe, vencemos nos construtores. Então acho que tive algo a ver com isso! Isso é bom. Mas, ainda assim, o sentimento que domina agora é o desapontamento por Lewis. Mas tenho certeza que se você me der alguns dias, verei os positivos".

"De qualquer modo, agora chega ao fim esse capítulo meu com a Mercedes e eu parto para algo novo. A partir deste final de semana, aprenderei muito e segurei em frente".

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas terminou o ano com a terceira posição no Mundial de Pilotos, com uma vitória e outros dez pódios, ficando 36 pontos à frente do segundo piloto da Red Bull, Sergio Pérez. Enquanto ele sente que a equipe precisará de "alguns dias" para se recuperar da derrota de Hamilton, tem certeza que a magnitude dessa conquista não será perdida.

"É importante, e certamente apreciaremos mais depois. Foi impressionante. Para mim, cinco anos consecutivos vencendo nos construtores é algo enorme. Mas apreciarei mais se você me perguntar de novo na quinta ou na sexta".

Poucos dias depois, Bottas já fez sua primeira aparição como piloto da Alfa Romeo, participando do teste de pós-temporada em Abu Dhabi, mas seu desligamento oficial da Mercedes acontecerá apenas no fim deste ano.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #154 - Giaffone analisa polêmica de Abu Dhabi e ano de Verstappen e Hamilton

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: