A Mercedes trabalha incansavelmente na tentativa de limitar os efeitos negativos do porpoising, que limitam o potencial do W13 neste começo de temporada na Fórmula 1. Esperando para descobrir o que há de novo nas Flechas de Prata, que seguem seu tratamento de emagrecimento, já temos a primeira imagem da nova asa dianteira, projetada para reduzir o arrasto nas retas de Miami.

A equipe alemã está convencida de que encontraram as chaves para combater a falta de competitividade do W13, e correm contra o tempo para reverter o início ruim de temporada.

A Mercedes estava convencida de que tinha um carro com aerodinâmica extrema, que deveria render a eles 1s a menos por volta. Os fatos mostraram que esse não era o caso e, pelo contrário, Lewis Hamilton e George Russell acabam sendo consistentemente a terceira força, com uma defasagem de seis a sete décimos para Red Bull e Ferrari.

Para os engenheiros da Mercedes, as principais dificuldades derivam da frequência exagerada de saltos que o carro sofre durante as retas, enquanto a Ferrari, em comparação, para de quicar mais cedo, quando o piloto começa a pisar no freio.

E enquanto esperamos para saber o que o time do diretor técnico Mike Elliott prepara para a quinta corrida do ano (com a expectativa de uma redução de peso de 3kg), devemos nos contentar em observar a asa dianteira do W13, projetada para a reta de Miami, com quase 1,3km de extensão.

Mercedes W13, dettaglio dell'ala anteriore Photo by: Giorgio Piola

A imagem de Giorgio Piola tirada no paddock destaca como que a aba ajustável foi redesenhada para reduzir o arrasto. Em particular, a incidência na porção que vai do bico aos suportes foi reduzida, enquanto a borda de fuga foi remodelada com remoções de materiais claramente visíveis, que tornam o perfil mais moldado.

