No GP dos Estados Unidos, a Red Bull se envolveu em uma grande polêmica com um dispositivo 'babador', que permitia a equipe mexer na altura do carro durante o parque fechado da Fórmula 1.

Apesar da FIA ter investigado e definido que não tomaria nenhuma sanção para os taurinos, alguns chefes de equipes não ficaram muito felizes com a decisão, como é o caso de Toto Wolff, da Mercedes.

O chefe dos britânicos declarou que o uso da ferramenta é "ultrajante" e sugeriu que a FIA deveria analisar melhor o assunto, para garantir que nenhuma regra foi quebrada.

Embora a presença do dispositivo, que precisa ser ajustado por uma ferramenta, seja permitida, o que seria contra os regulamentos seria a sua alteração em condições de parque fechado.

É por isso que a FIA instalou um selo no fim de semana em Austin para garantir que ele não fosse alterado entre a classificação e a corrida. Além disso, a equipe prometeu fazer mudanças mais permanentes em seu carro para o final da temporada.

O chefe de assuntos de monopostos da FIA, Nicholas Tombazis, diz que não há nenhuma indicação de que a Red Bull tenha usado o dispositivo no passado e, portanto, considera o assunto encerrado. No entanto, isso pode não ser necessariamente o fim da questão.

Wolff, cuja equipe enfrentou duramente a Red Bull no passado, acha que a situação está longe de ser aceitável, pois ele deu a entender que os altos funcionários da FIA - incluindo seu presidente Mohammed Ben Sulayem - ainda podem ser pressionados a levar as coisas adiante.

Falando sobre o sistema da Red Bull, Wolff disse: "Minha opinião é que, pelo que vi e ouvi, é ultrajante".

Explicando melhor o motivo de sua opinião, Wolff disse que era altamente suspeito que a Red Bull tivesse instalado um dispositivo tão complicado em seu carro, simplesmente para ajudar a alterar a altura do carro nas sessões de treinos".

"Acho que todos nós estamos projetando peças que são padrão da F1 e que estão de acordo com as mais altas especificações que estão dentro dos regulamentos".

"Às vezes, em coisas como a elasticidade aerodinâmica, você provavelmente tentaria ir o mais longe possível, mas há outras coisas em geral e certas peças que você questionaria por que existem".

"Por que você projetaria uma coisa dessas e colocaria duas marcas nela para duas posições, como se quisesse [mudar as coisas]? É essa a tomada de decisão precisa [que temos] na F1?"

Detalhe do babador dianteiro do RB20 da Red Bull Racing Foto de: Andreas Beil

Uma ferramenta 'pernalonga'

Wolff também sugeriu que a Red Bull fez uma charada ao mostrar à FIA uma ferramenta que, segundo ele, foi usada para alterar o dispositivo. Ele acredita que as configurações poderiam ser facilmente alteradas de uma maneira muito mais simples.

"Gosto muito do fato de eles colocarem esse dispositivo de verdade no carro para demonstrar que essa é a única maneira de alterá-la! Eu me pergunto quanto tempo eles levaram para inventar isso e colocá-lo lá dentro".

Uma equipe rival apelidou o soquete de dois pés de comprimento que a Red Bull mostrou à FIA de dispositivo 'Bugs Bunny', na tradução literal, 'pernalongas' - porque parecia uma ferramenta de desenho animado, considerando os níveis de sofisticação normalmente esperados na F1.

"Eu não sabia que na F1 estávamos usando esses dispositivos do 'Bugs Bunny'. Não é bom o suficiente dizer que é assim, e prometemos que não vamos fazer isso de novo".

E, embora Tombazis tenha dito no fim de semana do GP dos Estados Unidos que acreditava que o assunto estava encerrado, Wolff não acha que esse será o fim das coisas.

"Não posso falar pela FIA de forma alguma. Não posso falar por Nicholas", disse ele. "Obviamente, isso é algo que não está sendo visto há muito tempo".

"Mas acho que a liderança da FIA vai olhar para isso e dizer: 'O que estamos fazendo com isso?"

