A decisão da Alpine de utilizar a caixa de câmbio da Mercedes para a temporada de 2026 da Fórmula 1 lhe dará uma 'folga' para desenvolver outras partes do carro para o primeiro ano do próximo regulamento antes de construir a sua própria em 2027.

Apesar dos protestos dos funcionários da sede do grupo Renault em Viry-Chatillon, a decisão foi tomada para encerrar o programa de motores do fabricante francês para 2026 e assumir um contrato de cliente com a Mercedes para o início das novas regras.

Isso ocorreu porque o CEO da marca francesa Luca de Meo e o consultor executivo Flavio Briatore desejavam dar à equipe uma referência clara em relação a McLaren e Mercedes, além de reduzir os custos gerais do grupo na F1.

O chefe de equipe da Alpine, Oliver Oakes, explicou a decisão de utilizar a caixa de câmbio da Mercedes apenas em 2026, afirmando que espera que a equipe construa a sua própria para 2027 e adiante.

"Estamos levando essa [caixa de câmbio] apenas por um ano, em 2026. Isso nos dá um pouco de espaço para que, durante a mudança de regulamento, tenhamos menos uma coisa com que nos preocupar", disse Oakes em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

"Mas nossa própria caixa de câmbio está no carro agora e estamos atuando, e será a mesma coisa em 2027 e daqui para frente".

"É apenas um recurso de equilíbrio para essa única temporada em 2026, e todos na equipe projetaram, fabricaram, construíram e competiram com uma excelente caixa de câmbio. E os resultados atuais também são claros".

Oliver Oakes, chefe de equipe da Alpine F1 Team, Flavio Briatore, consultor executivo da Alpine F1 Foto de: Alpine

Oakes falou mais sobre os preparativos da Alpine para as próximas duas temporadas, afirmando que a equipe não estava abertamente buscando sacrificar totalmente os resultados em 2025 - ao contrário de muitos de seus rivais no meio do pelotão; a Williams, por exemplo, tem sido enfática em sua decisão de concentrar a maior parte de seus recursos em seu carro de 2026.

Ele sugeriu que algumas dessas equipes podem estar visando abertamente a 2026 como uma tentativa de aliviar a pressão sobre si mesmas em 2025, embora tenha admitido que preferiria "ir além" para colocar recursos na próxima geração de carros.

"[Equilibrar 2025 e 2026], esse é o tópico diário no momento, acho que porque algumas equipes têm falado bastante sobre sacrificar 2025".

"Não sei até que ponto você acredita nisso ou não. Talvez elas estejam tentando aliviar um pouco a pressão sobre si mesmas, porque a maioria das equipes já sabe, em dezembro, o que pretendem para 2025. E você se pergunta quando as equipes fazem comentários como esse..."

"De minha parte, queremos ter um bom 2025. Somos muito humildes e sabemos que isso não será fácil, pois há muito a ser feito em relação a este ano".

"E sabemos que adoraríamos ir mais longe no desenvolvimento e no equilíbrio de recursos para 2026, mas acho que todos serão julgados nos próximos três anos; acho que as pessoas nos julgarão pelo trabalho que fizemos em 23-24-25-26-27 como um período de tempo e não apenas naquele momento da F1".

"Sou novo no cargo, mas acho muito interessante ler coisas na Internet que muitas pessoas não levam em consideração, o tipo de contexto e o que aconteceu".

"E a situação em que nos encontrávamos como equipe não era apenas por causa do inverno. As coisas foram planejadas muito antes. E acho que é sempre importante ter uma visão global", conclui.

