Franco Colapinto duvida que vai conseguir a corrida do GP de São Paulo da Fórmula 1, após bater no início do Q1 dos treinos classificatórios em Interlagos, que começaram no início da manhã de domingo (3).

A Williams de Fórmula 1 está enfrentando uma corrida contra o tempo para colocar o carro de Franco Colapinto no grid do GP de São Paulo, depois das batidas de Alex Albon, que não irá correr, e Colapinto.

Em uma sessão com fortes chuvas e pista molhada, o novato argentino deslizou para as barreiras de pneus na Curva 3 no Q1, uma curva que também atingiu Lance Stroll e Carlos Sainz, com o argentino se classificando em 18º.

Mesmo durante as outras partes do quali, os dois carros da Williams ainda estavam atrás das barreiras, com a equipe sendo forçada a esperar até que pudesse recuperá-los após o final da classificação.

Com a largada do GP prevista para as 12h30, horário local, a equipe britânica terá apenas três horas para recuperar o carro para a corrida.

Enquanto Albon se perguntava se os freios haviam falhado, Colapinto disse que estava preocupado com a possibilidade de não conseguir largar para a corrida.

"Não sei bem o que aconteceu", disse Colapinto à ESPN. "Eu girei um pouco a roda e nada... irrecuperável. É muito triste. Sinto muito para a equipe. Eles têm muito trabalho a fazer".

"Não sei se eles vão conseguir [consertar antes da corrida]. É uma pena. Vamos ver se podemos fazer algo para mais tarde. O erro foi 100% meu".

"Vamos ver se conseguimos chegar à largada, que é o que eu mais quero. Agora temos que trabalhar e tentar começar a corrida. É um pequeno erro que não deveria ter acontecido".

O outro Aston Martin de Fernando Alonso também se desviou no setor final, enquanto vários outros pilotos rodaram na Curva 3 e escaparam de um acidente, incluindo Oscar Piastri, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Reportagem adicional de Federico Faturos

