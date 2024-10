Franco Colapinto se tornou um dos nomes mais falados na Argentina desde que fez sua estreia surpreendente na Fórmula 1 ao substituir Logan Sargeant na Williams. O piloto é o primeiro argentino a assumir um assento na categoria desde Gaston Mazzacane em 2001.

Após conquistar pontos importantes em suas primeiras corridas, Colapinto virou uma febre em seu país de nascença e a cidade de Luján, localizada no noroeste da província de Buenos Aires, decidiu rebatizar uma rua em homenagem ao piloto.

Além do competidor ter sido homenageado, o chefe da Williams, James Vowles, também ganhou sua própria rua na cidade onde Colapinto iniciou sua carreira no automobilismo.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!