A Fórmula 1 anunciou uma colaboração com a Mission 44, instituto criado em 2021 por Lewis Hamilton, com o objetivo de melhorar a representatividade, a diversidade e a inclusão no mundo do automobilismo.

No GP da Grã-Bretanha deste fim de semana, os alunos dos programas de bolsas de estudo de Engenharia de Fórmula 1 e de Engenharia Mecânica da Mission 44 serão reunidos em um evento de networking.

A Mission 44 se tornou a mais recente instituição de caridade a ser "oficialmente apoiada pela F1". Ambos os programas oferecem aos estudantes apoio financeiro e de carreira, cruciais e direcionados a estudantes de origens pouco representadas.

Jason Arthur, CEO da Mission 44, disse: "Quando Lewis Hamilton lançou a Mission 44 há três anos, foi com a ambição de criar um futuro mais justo e inclusivo para os jovens de todo o mundo".

"Juntamente com a F1, poderemos aumentar a conscientização e o acesso às oportunidades de carreira no automobilismo, para que os jovens, independentemente de suas origens, possam ter sucesso. A mudança requer ação coletiva e estamos entusiasmados em aumentar nossa parceria com a F1 para impulsionar a diversidade no automobilismo".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ellen Jones, diretora de ESG da F1, acrescentou: "Nos últimos anos, foi um prazer apoiar a Mission 44 em seus esforços para tornar nosso esporte mais diversificado e dar a estudantes e jovens o primeiro gostinho do mundo da F1 e do automobilismo".

"Estamos ansiosos para trabalhar com a Mission 44 nessa nova função e ver quantas portas podemos abrir juntos para inspirar a próxima geração".

Escrevendo no site da Mission 44 no início deste ano, Jamie Elfenbein, Diretor de Crescimento da Mission 44, explicou como a instituição trabalhou com a F1 Academy e o GP de Miami para ajudar a apoiar a próxima geração de líderes STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) em todo o mundo.

Ele disse: "Nos últimos dois anos e meio, nossas iniciativas já atingiram 300.000 jovens em todo o Reino Unido e, até o final de 2024, nosso alcance se estenderá a Miami, Austin, Las Vegas e Brasil.

"No entanto, mesmo com a extraordinária liderança do nosso fundador - sete vezes campeão mundial de F1 - sabemos que transformar o cenário do automobilismo e promover a diversidade nos setores STEM exige ação coletiva".

