George Russell ficou com a pole para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, confirmando o favoritismo da Mercedes na gelada pista em Nevada. Ao lado dele estará Carlos Sainz, na segunda fila, Pierre Gasly em um impressionante terceiro lugar com a Alpine.

Lando Norris, que figurou entre os três primeiros nos treinos livres, não conseguiu repetir a performance e começa a prova em sexto lugar, imediatamente atrás de Max Verstappen - que já larga no domingo tetracampeão, uma vez que começa a corrida à frente do rival da McLaren.

Decepção para a outra Mercedes da garagem, com Lewis Hamilton apenas na 10ª colocação, o heptacampeão mundial protagonizou diversas dobradinhas com Russell ao longo das sessões, mas encontrou dificuldades durante o Q3. Sergio Pérez, eliminado no Q1, começa em 16º.

Grid de largada

1 G. RUSSELL Mercedes 1:32.312 25 2 C SAINZ Ferrari 1:32.410 +0.098 24 3 P GASLY Alpine 1:32.664 +0.352 25 4 C LECLERC Ferrari 1:32.783 +0.471 23 5 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:32.797 +0.485 21 6 L NORRIS McLaren Mercedes 1:33.008 +0.696 20 7 Y TSUNODA RB Honda 1:33.029 +0.717 25 8 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:33.033 +0.721 21 9 N HULKENBERG Haas Ferrari 1:33.062 +0.750 17 10 L HAMILTON Mercedes 1:48.106 +15.794 24 11 E OCON Alpine 1:33.221 +0.909 18 12 K MAGNUSSEN Haas Ferrari 1:33.297 +0.985 12 13 G ZHOU Sauber Ferrari 1:33.566 +1.254 17 14 F COLAPINTO Williams Mercedes 1:33.749 +1.437 16 15 L LAWSON RB Honda 1:34.257 +1.945 17 16 S PÉREZ Red Bull Honda 1:34.155 +1.843 10 17 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:34.258 +1.946 9 18 A ALBON Williams Mercedes 1:34.425 +2.113 10 19 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:34.484 +34.484 3 20 V BOTTAS Sauber Ferrari 1:34.430 +2.020 10

RUSSELL BRILHA, BATE SAINZ E É POLE, com GASLY 3º! Max supera Norris e PÉREZ DEFINHA EM VEGAS

