George Russell confirmou o favoritismo da Mercedes e ficou com a pole para o GP de Las Vegas de Fórmula 1. Mesmo confiante de que tinha o necessário para conseguir a primeira marca, o britânico se surpreendeu com o ritmo apresentado.

Russell deu sinais de que estaria na luta pela pole, como forte candidato, durante todos os treinos livres, em que conseguiu fazer dobradinhas com Lewis Hamilton em uma pista extremamente favorável para a equipe de Brackley.

O tempo que o colocou na primeira marca do grid no domingo foi de 1m32s312, 0s098 mais rápido que Carlos Sainz. No Q3, durante a primeira tentativa, o britânico chegou a tocar em um dos muros de proteção da pista, mas na hora do 'vamos ver', superou os adversários e colocou a Mercedes na ponta.

Ao ser questionado se esperava encontrar o ritmo apresentado na classificação, Russell foi sincero ao dizer que não: "Definitivamente, não [esperava esse ritmo]. É incrível estar de volta à pole, fomos rápidos o fim de semana inteiro e, enquanto fazia a última volta no Q3, sabia que seria a que contaria", revelou.

"Não importa o que aconteceu antes, tive um pequeno momento na minha primeira volta em que eles trocaram a asa dianteira e teve uma hora em que pensei que não iria conseguir. Estou muito feliz e creio que teremos que fazer uma investigação profunda para entender porque estamos tão rápidos neste fim de semana, foi realmente uma surpresa", declarou.

O piloto da Mercedes sabia que tinha conseguido uma boa volta no Q3, mas não imaginava que tinha margem para garantir a pole, posição que o surpreendeu no fim das contas: "Eu estava confiante comigo mesmo, sabia que tinha feito uma volta limpa. Ela era suficiente para a primeira fila, então, conseguir a pole é incrível, mas, ultimamente, tivemos boas classificação. Agora precisamos converter isso em vitórias", encerrou.

