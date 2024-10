Ferrari mais uma vez na frente! Carlos Sainz cravou o tempo de 1m15s946 e levou a pole para o GP do México de Fórmula 1. Seguido por Max Verstappen e Lando Norris.

Destaque para a eliminação precoce de Sergio Pérez e Oscar Piastri no Q1, além da forte batida de Yuki Tsunoda no Q2 que causou uma bandeira vermelha e o fim precoce da sessão.

A classificação

Q1

As primeiras tentativas no início da sessão contou com uma disputa entre Red Bull, McLaren e Ferrari (Verstappen, Norris e Sainz). Restando oito minutos para o fim, Hulkenberg surpreendeu e subiu para o segundo lugar, porém, a posição durou pouco, pois Gasly roubou a posição ficando apenas 0s151 de Verstappen.

Na contra mão, Pérez amargurava a última posição. Restando quatro minutos para o fim, Piastri tinha conseguido um tempo 'seguro', mas acabou ultrapassando os limites de piste na curva 12 e teve a volta deletada. No fim, surpresas aconteceram: Pérez e Piastri foram eliminados. A ordem foi: Colapinto, Piastri, Pérez, Ocon e Zhou.

Q2

A segunda parte da sessão começou semelhante da mesma forma do Q1, com o tricampeão mundial liderando. Depois de ter ido à pista e não conseguido um tempo, Leclerc seguiu nos boxes com 6 minutos para o fim, contudo, o monegasco ocupava o último lugar.

Neste momento, estariam eliminados: Alonso, Magnussen, Stroll, Hulkenberg e Bottas. Uma bandeira vermelha foi agitada no último minuto do Q2, causada por Tsunoda, que acertou a barreira de pneus na curva 12. Com isso, quem vinha em volta rápida não conseguiu completar.

Foram eliminados: Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll e Bottas.

Q3

Por conta da batida causada por Yuki, a disputa pela pole precisou ser atrasada. Os detalhes marcaram a briga, Verstappen - que fez o tempo primeiro e posteriormente foi superado - teve a volta deletada e se colocou em uma situação complicada.

No fim das primeiras tentativas, Sainz e Leclerc formavam a primeira fila do grid de largada. A última tentativa começou restando 1 minuto para o fim da sessão.

