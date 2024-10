O polêmico embate entre Max Verstappen e Lando Norris no GP dos Estados Unidos de 2024 ainda rende frutos nos bastidores. A FIA deve revisar a redação de suas contestadas diretrizes de corrida após uma reunião com os pilotos de Fórmula 1 no México, palco do GP deste final de semana, conforme apurou o Motorsport.com.

O órgão regulador deve aceitar que mudanças nas regras eram necessárias para fechar uma brecha que Verstappen vem explorando em relação à forte defesa quando sob ataque de outro carro, com outras táticas questionáveis ​​também sendo alvos.

Ao que tudo indica, a FIA apresentará suas revisões sugeridas de volta aos pilotos para aprovação em outra reunião com eles no Catar no próximo mês e, como se tratam de diretrizes, pdem ser usadas pelos comissários imediatamente, em vez de exigir a aprovação de outros órgãos da FIA.

Isso pode gerar um potencial problema entre a GPDA (Sigla em inglês para Associação de Pilotos de GP), que aprova as regras de corrida da F1 e os próprios pilotos, que não estão totalmente unidos sobre os incidentes que ocorreram no fim de semana em Austin.

Valtteri Bottas, da Sauber, disse na última quinta-feira (24) que "alguns pilotos estão forçando mais os limites dos regulamentos, quase como se estivessem tirando sarro deles".

A reunião habitual dos pilotos pós-TL2 para o evento do México foi atipicamente longa, pois, de acordo com o que apurou o Motorsport.com, o briefing da FIA e a explicação da penalidade de Norris por ultrapassar Verstappen fora da pista no final do GP dos Estados Unidos foram seguidos por uma reunião da GPDA.

Os comissários da reunião do México compareceram junto com os gerentes esportivos das equipes, como de costume, junto ao representante esportivo da Formula One Management.

Diretrizes da F1 voltaram a ser discutidas após disputa entre os líders do campeonato em Austin. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Durante a reunião, os pilotos delinearam suas posições sobre o que Verstappen tem feito, com alguns apoiando fortemente o ponto de vista de Norris — expresso após a corrida em Austin e novamente no dia da mídia do México de que ele "não era mais o carro de ataque, [Max] era" — enquanto outros sentiram que as táticas do holandês eram duras, mas justas dentro das regras atuais.

No entanto, embora obter a unanimidade completa dos pilotos seja sempre uma tarefa difícil, parece haver apoio suficiente neste estágio para que as mudanças nas diretrizes sejam aceitas antes do final da temporada atual e após a reunião do Catar.

Em uma declaração fornecida à mídia, a FIA disse que houve compromisso de continuar a atualizar as regras de pilotagem. "Tendo em mente que os pilotos solicitaram as normas de corrida e concordaram com sua introdução junto com a GPDA", manifestou-se a entidade, seguindo com "cada vez que são atualizadas, há uma consulta com os competidores".

"É geralmente aceito que eles devem continuar a evoluir, não por causa de incidentes isolados como Austin, mas motivados pelo desejo de trazer consistência às determinações e decisões dos comissários", concluiu a FIA.

A última evolução significativa das diretrizes — introduzida pela primeira vez a pedido dos pilotos em 2022 — ocorreu após o GP de Singapura de 2023. Na reunião no México, embora houvesse desacordos específicos, o tom geral foi colaborativo.