F1: Aston Martin tenta manter Vettel para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Desde o início da temporada de 2022, surgem cada vez mais rumores na Fórmula 1 de que a Aston Martin substituirá Sebastian Vettel por outra pessoa no próximo ano. Essas suposições são facilitadas por várias razões.

Em primeiro lugar, os próprios carros da Aston Martin em termos de velocidade claramente não são consistentes com as ambições do tetracampeão mundial. Em segundo lugar, Vettel obviamente custa à equipe e não é barato ter um tetracampeão mundial.

Finalmente, a equipe tem a oportunidade de substituir Sebastian por outros pilotos.

De acordo com os rumores, na Alpine há expectativa que Fernando Alonso saia, já que a equipe francesa precisa abrir espaço para Oscar Piastri. Já na Haas eles obviamente não estão satisfeitos com Mick Schumacher.

Apesar de todos esses rumores, o chefe da Aston Martin, Mike Krack, foi direto na defesa de Vettel.

"Você só precisa ver o que ele faz na pista, como ele se comporta nas reuniões de equipe", disse Crack, que conhece Vettel há muito tempo.

“Se ele não quisesse continuar competindo, ele se comportaria de forma diferente. Ele dá tudo desde a primeira volta da corrida”.

“Quando tenho alguém como Sebastian no meu time, sempre tento mantê-lo. Ele combina grandes qualidades de corrida, experiência e uma atitude positiva que sempre compartilha com a equipe”.

Vettel ingressou na Aston em 2021 no espaço deixado por Sergio Pérez, que tinha contrato de três anos com a equipe, mas foi rompido por Lawrence Stroll para dar lugar ao tetracampeão mundial de quem espera contribuir com sua filosofia.

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: