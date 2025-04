Enquanto o GP do Japão de Fórmula 1, na semana anterior, foi praticamente uma corrida de classificação, a prova no Bahrein — com alto nível de desgaste dos pneus — proporcionou um cenário melhor e, com isso, mais oportunidades para as equipes do pelotão intermediário brilharem.

E isso veio em boa hora, já que a Haas começou em desvantagem, com Esteban Ocon batendo no Q2 e não conseguindo largar melhor do que em 14º, enquanto seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, enfrentou dificuldades com travamento das rodas dianteiras, perdendo confiança na volta rápida e largando da última posição no grid.

Mas a Haas foi agressiva na estratégia. Usando o poderoso undercut, Ocon parou já na volta 8 para colocar pneus médios, o que o permitiu subir para o top 10, superando nomes como Jack Doohan, Yuki Tsunoda e até Max Verstappen, segurando facilmente o holandês, que tinha dificuldades com os pneus duros.

Mas a parada precoce de Ocon significou um preço a pagar mais tarde, com uma nova parada na volta 27 para colocar pneus duros, que ele precisaria administrar até o fim da corrida. A entrada do safety car, permitindo que os rivais parassem e voltassem mais próximos, também não ajudou.

“Com o Esteban, o problema foi que estávamos com o pneu duro”, disse Ayao Komatsu ao Motorsport.com. “Isso ia ser complicado, mas não podíamos parar durante o safety car, de jeito nenhum. Então, só nos restava fazer funcionar. Um médio ou macio teria sido melhor naquele ponto, com certeza. Mas já havíamos tomado a decisão, então não adiantava lamentar. Só tínhamos que dar o nosso melhor.”

Embora não tenha conseguido manter Verstappen (com médios) atrás, Ocon se esforçou para terminar em oitavo e somar quatro pontos. No outro carro, Bearman teve um início brilhante, saltando para 15º logo na largada e depois superou Fernando Alonso, que estava com pneus médios.

Bearman ainda teve que parar quando o safety car entrou na volta 32, colocando pneus macios para um último stint agressivo da corrida, em que passou pela Williams debilitada de Carlos Sainz e por Doohan, garantindo o último ponto disponível.

A chegada com pontos duplos elevou a Haas para o quinto lugar no campeonato, com 20 pontos — o que deixou Komatsu sem palavras.

“Foi um esforço de equipe completo”, disse ele, sorridente. “Tirando o safety car, que não podemos controlar, colocamos os pneus certos no momento certo e fizemos o undercut nos adversários. Tudo foi incrível. E o Ollie, marcando pontos saindo de P20, foi incrível. Estou sem palavras. Sempre acreditei que poderíamos fazer isso acontecer. Só tínhamos que executar, é isso.”

Komatsu ficou especialmente feliz por Bearman, que marcou pontos pelo terceiro fim de semana consecutivo, após um começo de temporada atípico e confuso na Austrália. “Sim, mas esse é o Ollie que conhecemos”, disse ele. “É o Ollie que eu esperava. Ele é um cara incrível. Não é só talento, é toda a ética de trabalho e tudo mais. Ele é uma pessoa maravilhosa de se ter por perto.”

O chefe japonês alertou, no entanto, que apesar das mudanças no assoalho feitas para o Japão, a Haas ainda não resolveu completamente os problemas de oscilações aerodinâmicas que surgiram em Melbourne — e que foram menos impactantes no Bahrein.

“Não vimos o problema aerodinâmico fundamental aqui nos testes de pré-temporada”, explicou. “Até agora, Melbourne foi, de longe, a pior pista. Depois melhoramos o carro para Suzuka e aqui ainda tivemos alguns problemas, mas conseguimos essa performance. Foi simplesmente incrível estar disputando com Mercedes e Red Bull. São equipes campeãs. Ainda estou assimilando isso.”

