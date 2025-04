PAINEL F1: Oscar Piastri é o novo favorito ao título de 2025?

Depois de deixar seu carro da McLaren sair da pista na 44ª volta em Melbourne e perder muitos pontos, Oscar Piastri tem sido quase impecável desde então. Duas vitórias, em Xangai e Bahrein, e um terceiro lugar em Suzuka permitiram que ele recuperasse quase tudo o que perdeu na abertura da temporada da Fórmula 1. O australiano agora está apenas três pontos atrás de seu companheiro de equipe e do piloto que era cotado para ganhar o título antes do início da temporada, Lando Norris.

Nossa equipe internacional de redatores avalia as chances de Piastri vencer o campeonato desta temporada.

Piastri já colocou sua toalha na espreguiçadeira

Em outros tempos, o empresário de Oscar Piastri, Mark Webber, tinha uma chance matemática de ser campeão, mas sua equipe preferia o piloto do outro carro. Webber estava sete pontos à frente do companheiro de equipe Sebastian Vettel no final da temporada de 2010, mas Vettel sempre foi o 'filho preferido' da Red Bull.

Webber nunca mais chegou tão perto do título e seu relacionamento com a equipe se deteriorou. As lições dessa época serão um sinal do jogo nos bastidores.

Ajuda o fato de Oscar Piastri ser um cliente frio que nunca se entrega abertamente ao histrionismo. Ele simplesmente prossegue silenciosamente com o trabalho de ser excelente.

Mostre, não diga: Piastri está apresentando sua proposta para o campeonato e para que a McLaren o apoie, acertando em cheio em todas as sessões, quando é importante. Nesta temporada, a disputa está tão acirrada que deixar alguns décimos para o seu companheiro de equipe pode custar várias filas no grid, em vez de apenas uma ou duas posições.

Até agora, Norris está fazendo tudo parecer difícil, enquanto Piastri faz tudo parecer perfeito, mesmo quando está enfrentando problemas com o carro. Os italianos têm uma palavra para isso: sprezzatura.

Se for possível caminhar em direção ao título sem fazer a proverbial música e dança sobre isso, Oscar está a caminho.

- Stuart Codling

Norris ainda comete muitos erros

Quando Oscar Piastri se acidentou na chuva em Melbourne, ele perdeu para Lando Norris em termos de pontos no campeonato e, pensamos na época, psicologicamente. Na realidade, esse não foi o caso. Desde esse erro, o australiano se recuperou com duas vitórias na China e no Bahrein. Ele está agora a apenas três pontos da liderança e teve um início de temporada muito forte.

O que é impressionante é a compostura e o método com que ele reagiu. Quando a vitória de Norris em Melbourne poderia ter marcado o território, ele reagiu imediatamente. Sua atitude também é impressionante, especialmente seu comportamento dentro e fora da pista: Oscar Piastri é um piloto de sangue frio que lida com as coisas sem expressão na cara, sem necessariamente dar a impressão de estar fazendo isso. Frio, mas clínico, ele aproveitou ao máximo suas oportunidades.

Com um carro como o MCL39, Oscar Piastri é obviamente um candidato ao título. E o que ele tem a seu favor é o espaço para melhorias, que a priori é maior do que o de Lando Norris, que está na pista há muito tempo, mas ainda comete muitos pequenos erros, como aconteceu no último domingo no Bahrein.

- Basile Davoine

Sim, e Piastri ainda tem mais a oferecer

Oscar Piastri está se saindo tão bem nesta temporada que Lando Norris deve estar preocupado com o que seu companheiro de equipe mais jovem e faminto é capaz de fazer em um carro que claramente não combina com o britânico no momento. E, embora seja verdade que a temporada ainda esteja em seus estágios iniciais, é importante lembrar que as primeiras corridas de um campeonato podem ser cruciais em termos de batalhas internas da equipe.

Veja o que aconteceu na última vez em que a McLaren venceu três dos quatro primeiros GPs, em 1998. David Coulthard tinha a vantagem sobre Mika Hakkinen no ano anterior, mas o finlandês venceu seu companheiro de equipe com facilidade, pois a equipe começou a temporada na liderança e nunca mais olhou para trás.

É claro que esse é apenas um exemplo e as situações de Piastri e Norris são diferentes das lendas da F1 mencionadas anteriormente, mas não se esqueça de que esse é apenas o terceiro ano do australiano no esporte e ele só vai melhorar com o decorrer da temporada.

Já podemos ver isso comparando 2024 e 2025. Piastri perdeu de 24 a 6 para Norris na classificação frente a frente, incluindo as sprints do ano passado. Curiosamente, essas derrotas incluíram todos os quatro circuitos visitados pela F1 até agora, mas Piastri agora lidera os duelos frente a frente por 3 a 2, com grandes margens - quatro décimos na quali sprint da China e no sábado no Bahrein - enquanto as duas derrotas foram por um décimo.

Fins de semana como o de Sakhir só aumentarão a confiança de Piastri, e estou ansioso para ver o que ele pode fazer na Arábia Saudita.

- Federico Faturos

Dois finais de semana ruins não significam que Norris não tem jeito

Na Fórmula 1, você só é tão bom quanto a sua última corrida - e agora, logo após o GP do Bahrein, há muitas dúvidas sobre as ambições de Lando Norris ao título. Ele está cometendo erros - e é rápido em admitir isso.

Mas, embora seja fácil dizer que seu desempenho está abaixo do esperado no momento, é preciso lembrar de uma coisa. Apesar de todos os erros, ele ainda é o único cara que terminou todas as corridas (excluindo a sprint na China) entre os três primeiros.

Portanto, mesmo quando comete erros, ele continua marcando pontos. Ele teve finais de semana ruins, é verdade. Mas ainda assim conseguiu terminar em segundo ou terceiro lugar. E isso não é tão ruim depois de um fim de semana ruim.

Piastri parece muito forte e, depois de um desempenho como o que ele teve no Bahrein, é muito difícil encontrar algum ponto fraco. Mas também haverá finais de semana difíceis para ele. E, embora Norris tenha subido ao pódio quatro vezes este ano, o erro de Piastri em Melbourne - com todos os descontos por causa das condições complicadas - foi mais caro. Ele não vai começar a dominar de repente. Haverá muitos finais de semana em que ele não conseguirá igualar o ritmo de Norris.

O que o australiano demonstrou nas últimas três corridas é que não será fácil para Norris este ano. E parece cada vez mais provável que Oscar será sua maior ameaça em 2025. Mas isso não muda o fato de que Norris ainda é o mais experiente - e ele provou que pode aprender e melhorar.

- Oleg Karpov

Nunca subestime Max Verstappen

A sorte pode mudar rapidamente no mundo volátil da Fórmula 1: em uma semana, você é celebrado e elogiado, na outra, fica olhando para a caixa de câmbio de um Haas ou Alpine durante metade da corrida. Por mais forte que tenha sido o desempenho de Oscar Piastri no Bahrein, uma coisa deve ser lembrada: nunca subestime Max Verstappen.

Vimos o porquê disso há apenas uma semana e meia em Suzuka. Embora todos esperassem que a McLaren dominasse, o atual campeão do mundo tirou o máximo proveito - e mais um pouco - de seu RB21 no sábado para conquistar a pole position. Todos nós sabemos como foi o domingo.

É claro que o Bahrein foi difícil. Mas Max fez o que faz melhor do que ninguém: maximizou o resultado. Mesmo quando o ritmo não está bom, ele extrai tudo de seu RB21. O sexto lugar era o limite no Bahrein e, com isso, ele conseguiu limitar os danos razoavelmente bem.

Sem o safety car, as coisas poderiam ter sido muito piores. E se há um piloto entre as principais equipes que sabe como vencer um campeonato, esse piloto é Verstappen. Seu principal rival no papel (leia-se: Lando Norris) também não parece ser impecável ou totalmente confiável.

Uma coisa é certa: A Red Bull vai melhorar nos próximos meses. Não há como piorar muito. Enquanto a concorrência continuar tirando pontos uns dos outros e Verstappen continuar fazendo o que precisa ser feito, tudo será possível. Especialmente quando a proibição das asas flexíveis entrar em vigor mais tarde em Barcelona, a ordem competitiva poderá facilmente mudar novamente. Isso pode jogar a favor da Red Bull.

No ano passado, a McLaren provou que ainda é possível lutar pelos prêmios depois de um início de temporada ruim. O título de pilotos não estava ao seu alcance porque Norris perdeu muitas oportunidades. Se há uma coisa que sabemos é que Verstappen aproveitará todas as chances que aparecerem em seu caminho. É exatamente aí que ele faz a diferença. E é exatamente por isso que você nunca deve descartá-lo.

- Casper Bekking

