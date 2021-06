Depois de um final de temporada sem brilho em 2020, os chefes de Yas Marina trabalharam duro para renovar o traçado do circuito, que eles sentiam que não permitia que os atuais carros de Fórmula 1 corressem corretamente.

Com o trabalho previsto para começar no verão do hemisfério norte, as mudanças no local estão focadas em três áreas principais da pista.

* Na curva 7, a chicane anterior será removida - com a largura da pista nesta área também aumentada para permitir várias linhas de corrida e potencialmente mais oportunidades de ultrapassagem.

* No final da segunda reta posterior, o complexo de curvas apertado e sinuoso será removido completamente e substituído por um canto inclinado de alta velocidade e largo.

* Por fim, no setor de hotéis, as curvas da área serão abertas para que fique mais rápido e fluído.

Saif Al Noaimi, CEO interino dos promotores de F1 de Abu Dhabi, disse que o objetivo das mudanças era simplesmente ajudar a melhorar as oportunidades de ultrapassagem, algo que faltava no passado.

"Ouvimos os espectadores e fãs, equipes e os pilotos", explicou. "Fizemos essas modificações levando em consideração o feedback que recebemos. Em última análise, nosso objetivo é criar mais oportunidades para ultrapassar, corridas roda a roda e um fluxo melhor e mais rápido."

Al Noaimi espera que a curva inclinada se destaque especialmente como algo especial, já que ele a rotulou como potencialmente 'icônica'.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que a alta cúpula do esporte recebeu bem as mudanças, que ele espera que ajudem a dar mais entretenimento aos fãs.

"Tem sido uma temporada incrível até agora e estamos ansiosos para estar lá com o novo layout da pista, que com certeza dará aos pilotos a oportunidade de maximizar o show", disse ele.

No ano passado, o traçado anterior de Abu Dhabi recebeu críticas dos chefes de equipe e pilotos após uma corrida pouco movimentada.

Toto Wolff, da Mercedes, disse na época: "A quantidade de mensagens que recebi durante a corrida com o emoji adormecido foi a maior que já recebi. Acho que precisamos olhar [para isso]. É um local fantástico, a infraestrutura é como nenhuma outra e espetacular.

"No entanto, como vimos com [Fernando] Alonso e [Vitaly] Petrov [em 2010], é muito difícil de ultrapassar, mesmo se o carro estiver lento à sua frente."

O bicampeão espanhol, que passou por maus bocados no circuito em ano que perdeu o título na última corrida, também aprovou as mudanças.

"Estou feliz com a ideia", disse Alonso. "Acho que vai ser melhor, e pelo menos vai ser diferente para todos nós. É animador entrar em um treino livre com um novo traçado. Sempre tem algumas coisas que você tenta. E você sabe, [o layout] deve ser melhor para ultrapassagem."

