Lando Norris largou da pole position cinco vezes em sua carreira na Fórmula 1. Dessas cinco vezes, ele nunca liderou a corrida no final da 1ª volta.

No GP da Hungria, no domingo, uma largada ruim gerou a controvérsia sobre a ordem da equipe que ofuscou a primeira vitória de Oscar Piastri na categoria.

O Motorsport.com compilou todas as vezes que uma largada ruim da pole custou uma eventual vitória a Norris.

GP da Rússia de 2021

Norris conquistou sua primeira pole position na F1 em condições mistas em Sochi há três anos, tendo Carlos Sainz ao seu lado. O britânico pareceu sair rapidamente da linha quando as luzes se apagaram e conseguiu manter Sainz à distância no início, sem precisar passar para a direita para bloqueá-lo na quase reta da Curva 1.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, e o restante da equipe na largada Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Mas a longa corrida até a segunda curva do circuito russo fez com que Norris fosse rapidamente pressionado por trás, já que tanto Sainz quanto o então piloto da Williams, George Russell - terceiro no grid - entraram rapidamente em seu ritmo.

Ao se aproximarem da curva, Norris ficou do lado direito para se defender, mas Sainz foi para o meio da pista, ultrapassou a McLaren e, mal conseguindo manter o carro na pista, assumiu a liderança.

Em uma corrida sob chuva, em que a McLaren optou por manter Norris com pneus slicks, ele terminou em sétimo lugar.

Corrida sprint GP do Brasil de 2023

Embora não seja considerada uma pole position real do ponto de vista estatístico, Norris largou na primeira posição novamente em Interlagos no ano passado, quando foi o mais rápido na classificação para a corrida sprint.

Lando Norris, McLaren MCL60, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, no início da corrida Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O piloto que estava ao lado de Norris dessa vez era Max Verstappen, que fez uma fuga rápida e facilmente mergulhou por dentro do piloto da McLaren na curva 1. Não havia nada que Norris pudesse fazer para se defender e, apesar de o britânico ter tentado atacar Verstappen no final da reta final, ele permaneceu em segundo lugar e depois perdeu rapidamente a posição para Russell antes do final da volta 1.

Norris conseguiu se recuperar para terminar em segundo, cerca de quatro segundos atrás do holandês.

Corrida sprint GP da China de 2024

Norris garantiu a primeira posição no grid para a primeira corrida de sprint de 2024 ao lado de Lewis Hamilton, que acertou em cheio na largada e rapidamente alcançou a McLaren ao se aproximar da curva 1.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44, Kevin Magnussen, Haas VF-24, o restante do pelotão na volta de abertura da Sprint Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris fez o possível para ficar na frente, freando tarde e tentando contornar Hamilton por fora, na esperança de ter a linha interna na curva 2. Mas, no fim das contas, Norris freou demais, saiu da pista e perdeu seis posições.

Ele terminou em um distante sexto lugar, enquanto Verstappen venceu novamente.

GP da Espanha de 2024

No que foi, nas palavras do próprio Norris, o carro mais rápido do grid em Barcelona, o piloto da McLaren garantiu sua segunda pole position real e a primeira da temporada de 2024 ao vencer Verstappen por apenas 0s020.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, o resto do campo na largada Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Também em suas próprias palavras, Norris teve uma "largada ruim" e foi rapidamente pressionado por Verstappen, por dentro, e por Russell, por fora, chegando à Curva 1.

O holandês ultrapassou Norris para mergulhar por dentro, mas foi George que, com uma manobra ousada por fora, assumiu a liderança, fazendo com que o piloto da McLaren caísse para o terceiro lugar no fim da volta 1.

Verstappen venceu por apenas dois segundos de Norris, que ficou se lamentando por uma corrida que ele achava que deveria ter vencido.

GP da Hungria de 2024

A segunda pole da temporada para Norris o deixou alinhado ao lado do companheiro de equipe Oscar Piastri, que se tornaria o quinto piloto diferente a roubar o primeiro lugar de Norris nas cinco vezes em que o britânico largou em primeiro.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, o resto da equipe na largada Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Norris parecia ter uma boa saída da linha, mas o australiano era mais rápido e chegou ao ponto de frenagem ao lado do companheiro de equipe, que também enfrentava a pressão de Verstappen por fora.

Correndo na linha interna, Piastri não foi muito rápido na saída da curva, mas, com o tricampeão impedindo Norris de ir mais longe, o britânico não teve ímpeto suficiente para tentar lutar de volta no próximo ponto de frenagem, tendo que ceder a liderança a Oscar.

O restante da corrida está bem fresco na memória de todos, com a controvérsia sobre as ordens de equipe ofuscando a vitória de Piastri, que permitiu que Norris perdesse a liderança da pole mais uma vez.

COMO FICA McLAREN pós-ATRITO de Norris e Piastri? VERSTAPPEN QUER SAIR DA RBR? A F1 na Hungria | TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!