Mick Schumacher revelou seu capacete de tributo especial para o GP da Bélgica, com o mesmo design com que seu pai fez sua estreia na Fórmula 1, na mesma Spa, há 30 anos. O jovem piloto seguiu os passos de heptacampeão mundial Michael chegando à categoria este ano com a Haas, após conquistar o título da F2 no ano passado.

A quarta-feira (25) foi o 30º aniversário da famosa estreia do alemão na divisão máxima do automobilismo, quando ele substituiu Bertrand Gachot na Jordan.

Schumacher se classificou em sétimo e chegou a quinto na primeira volta antes de ser forçado a abandonar, mas seu desempenho fez o suficiente para que a Benetton o contratasse para a corrida seguinte, na Itália, o que marcou o início de sua famosa história na F1.

Para comemorar o 30º aniversário, Mick optou por correr neste fim de semana com o mesmo design de capacete que seu pai usou em sua estreia.

O layout apresenta as cores da bandeira alemã e um “M. Schumacher" na lateral, bem como as estrelas brancas em um fundo azul na parte superior.

O piloto disse na quinta-feira que Spa era um circuito especial para ele por causa de suas ligações com seu pai, mas também devido ao seu próprio sucesso no circuito nas categorias de base.

"Tive corridas boas aqui", disse Mick. "Marquei minha primeira pole position e primeira vitória em 2018 neste lugar pela Fórmula 3, que se tornou uma sequência de vários triunfos, então é uma pista que eu gosto muito, definitivamente."

“Eu gosto de voltar para cá. É perto de casa, muitos fãs e pessoas que me apoiam há varios anos vêm também, é um ótimo lugar", acrescentou.

Schumacher não é o único piloto a usar um capacete especial neste fim de semana: Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, estará com um design de homenagem ao falecido Anthoine Hubert, incorporando o logotipo de estrela, enquanto Max Verstappen traz seu tradicional casco laranja para uma de suas duas corridas em casa.

