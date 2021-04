A equipe Red Bull de Fórmula 1 rasgou elogios a Sergio Pérez após a classificação para o GP da Emilia Romagna, em Ímola. Neste domingo, o mexicano largará em segundo, atrás do pole position Lewis Hamilton, britânico da Mercedes.

Além disso, Pérez, que faz apenas sua segunda corrida na Red Bull, começará à frente do companheiro holandês Max Verstappen. Por isso, o consultor de automobilismo do time de energéticos, Helmut Marko, classificou o trabalho do mexicano como "incrível".

O elogio vem após o dirigente criticar Pérez no incidente em que o piloto se envolveu junto ao francês Esteban Ocon, da Alpine-Renault, na primeira sessão prática em Ímola. Além disso, no GP do Bahrein, o mexicano foi eliminado no Q2, enquanto Verstappen fez a pole.

Na Itália, porém, Pérez deu a volta por cima e conquistou a melhor posição de largada de toda sua carreira na F1. Segundo Marko, a equipe não esperava que ele fosse bem tão rapidamente após os problemas em Sakhir, onde o competidor fez sua estreia com a Red Bull.

"A evolução de Pérez foi incrível", disse o dirigente austríaco à Sky Alemanha. "O fato de ele ser tão forte apenas em sua segunda classificação (com a Red Bull) nos faz felizes, é claro. E Pérez vai largar com compostos macios, enquanto Max e Lewis com os médios."

"Isso pode ser decisivo (favoravelmente para Pérez) nessa reta (de largada) relativamente longa", afirmou Marko. Ao canal ORF, o dirigente seguiu: "Sua performance na qualificação aqui é realmente surpreendente. O ritmo de corrida nós já conhecemos."

"Nós já provamos no Bahrein (onde Pérez terminou em quinto após problemas na unidade de potência da Honda antes mesmo da largada). Mas essa evolução era um pouco inesperada. De todo modo, é ainda mais comemorada."

