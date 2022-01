Carregar reprodutor de áudio

A AlphaTauri revelou em suas redes sociais nesta quarta-feira (26) que o carro para a temporada 2022 da Fórmula 1, o AT03, será revelado no dia 14 de fevereiro, pouco mais de uma semana antes do início dos testes em Barcelona, marcado para 23 a 25 do mesmo mês.

A equipe italiana é a quinta do grid a anunciar sua data de lançamento, após McLaren, Aston Martin, Mercedes e Ferrari.

Tendo terminado em sexto no Mundial de Construtores de 2021, a AlphaTauri está esperando que a manutenção da dupla formada por Pierre Gasly e Yuki Tsunoda a ajude a subir na classificação neste ano. Gasly foi um dos pilotos mais consistentes do grid, se colocando constantemente dentro do top 10, enquanto Tsunoda teve um ano de estreia de altos e baixos, mas com um final forte.

Enquanto sua antiga fornecedora de motores, a Honda, saiu da F1, ela continuará usando a mesma unidade de potência, já que a Red Bull Powertrains assumiu a propriedade intelectual da montadora. Apesar das novas regras introduzidas neste ano com o objetivo de aproximar o grid, o chefe da AlphaTauri, Franz Tost, mantém cautela sobre o que será possível na nova era.

Falando no final de 2021, ele disse: "É mais uma história desconhecida, porque tudo é completamente novo, Não temos nenhuma comparação com outros. Confio em nossos engenheiros porque ele construíram dois carros. O AT01 [de 2020] já era um bom carro e o de 2021 foi um passo adiante".

"Por que eles não poderiam fazer o AT03 ser muito competitivo, mesmo sendo um carro completamente novo? Mas sabe, do lado tecnológico, há também filosofias distintas. Espero que nos coloquemos na direção correta".

"Onde acabaremos eu não sei. Mas confio em nossa equipe, o grupo de aerodinâmica está fazendo um ótimo trabalho e estão avançando na direção correta".

