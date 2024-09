O ex-chefe de equipe de Fórmula 1, Eddie Jordan, confirmou que o Adrian Newey tirará um 'período sabático' da Red Bull antes de se transferir para a Aston Martin.

A equipe de Silverstone confirmou que Newey se juntará à equipe em 1º de março de 2025, encerrando a longa associação do renomado designer de carros com a equipe taurina. O anúncio foi feito em uma comemoração organizada pela Aston Martin, que foi criticada pelo chefe da Red Bull, Christian Horner, como "prematura".

Mas Jordan, que ajudou Newey a deixar a equipe austríaca, confirmou que o piloto de 65 anos não será mais associado aos taurinos. "Vocês não ouviram falar de mim até 6 de setembro e essa foi a data dada pela Red Bull para que pudéssemos dizer alguma coisa", disse Jordan ao podcast Formula For Success.

"Não tenho nada além de admiração por Adrian porque ele não disse uma palavra até a data em que a Red Bull nos permitiu fazer comentários."

"Adrian não está lá. Ele está de licença. Ele tem uma data em seu contrato, 6 de setembro, definida por mim e pela Red Bull. Essa data foi cumprida em todos os sentidos".

"Posso lhe garantir que não conheço ninguém que tenha violado o contrato, por isso fizemos o possível para respeitá-lo e Adrian tem sido muito meticuloso em relação a isso".

Jordan, que se reuniu com muitas partes importantes durante seu mandato na F1, disse que seu trabalho com a saída de Newey foi um dos melhores.

"Acredito, e devo dizer isso em termos inequívocos - eu não ia dizer isso - mas eu diria que organizar a saída de Adrian Newey da Red Bull foi provavelmente uma das maiores coisas profissionais e mais legais que já fiz."

"Foi provavelmente a melhor coisa que já fiz. Digo isso porque foi organizado e coordenado de forma primorosa, o que me deixa muito orgulhoso".

"Estou orgulhoso da Red Bull, estou orgulhoso de mim mesmo e do que fiz lá fora e estou incrivelmente orgulhoso de Adrian e da maneira como ele lidou com a situação", concluiu o ex-chefe de equipe.

