Helmut Marko acredita que a Fórmula 1 e a FIA, em particular, não devem ver as recentes declarações de Max Verstappen de que ele poderia perder o apetite pelas corridas da categoria como um simples desafio temporário: "Max tem que ser levado a sério", diz o consultor-chefe de automobilismo da Red Bull em uma entrevista exclusiva no canal Formula1.de no YouTube.

Verstappen falou que o seu carro estava "fodido" na coletiva de imprensa da FIA na quinta-feira em Singapura e foi condenado pela organização a fazer um dia de "trabalho comunitário no automobilismo". Uma sanção que não caiu bem para o tricampeão: "Basta. Basta", disse ele no domingo à noite, antes de partir para a pausa de outubro da F1.

Na terça-feira, Verstappen buscou um diálogo com Marko, um de seus confidentes mais próximos na equipe. "Conversamos longamente por telefone", relata o piloto de 81 anos. Em seguida, Verstappen compareceu a uma inauguração de um estádio em Munique. É hora de deixar os ânimos esfriarem um pouco.

Mas Marko enfatiza: "Max conquistou muito. Mas é importante que ele se divirta e aproveite todo o esporte. Se isso for cada vez mais estragado para ele, então seu caráter é ... Se ele disser: 'Ok, é isso', então ele está falando sério. Mas não espero que a situação atual faça com que ele se aposente tão cedo".

Anteriormente, o especialista em F1, Ralf Schumacher, havia explicado em uma entrevista à Sky: "Confio em Max para se demitir se isso se agravar. Porque ele é simplesmente independente. Ele tem dinheiro suficiente. Ele já disse várias vezes que não ficará na F1 para sempre. É por isso que eu não descartaria essa possibilidade".

Uma coisa é certa: quando Verstappen sente que foi tratado injustamente, ele pode ser bastante teimoso. E o que ele pensa sobre as regras da Fórmula 1, que em sua opinião levam a penalidades tão insignificantes, "ele expressou de forma muito elegante na coletiva de imprensa com o mínimo de palavras", brincou Marko.

Assim como o chefe da GPDA (sindicato dos pilotos), Alexander Wurz, Marko também considera "incompreensível" que, por um lado, Günther Steiner, ex-chefe da Haas tenha conseguido transformar a palavra "fuck" em sua marca registrada e, assim, tenha sido lançado ao status de ícone global da F1 graças à Netflix, enquanto, por outro lado, Verstappen tenha sido punido por um comentário impensado em uma coletiva de imprensa da FIA.

"Há um duplo padrão", diz ele, revoltado. "Além disso, ele não estava falando de uma pessoa, estava falando do carro, um objeto, e de forma irreverente. Ok, talvez em uma coletiva de imprensa à tarde. Se tudo for tratado com tanto rigor, será tratado de forma diferente no futuro. Mas é claramente um exagero".

