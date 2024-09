Três homens foram a julgamento em Wuppertal, na Alemanha, após serem acusados de tentativa de extorsão contra a família do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, pedindo 15 milhões de euros ou mais de R$91 milhões, em conversão direta.

De acordo com a revista alemã Auto, Motor und Sport, o plano era chantagear os parentes do heptacampeão com fotos tiradas por um membro, de 53 anos, da equipe de segurança da família.

Em seguida, outro homem, também de 53 anos, e seu filho, de 30, fizeram várias ligações telefônicas para os familiares, exigindo a quantia para evitar que as fotos fossem publicadas na Internet.

De acordo com o jornal, as fotos foram enviadas a eles pelo ex-funcionário que havia digitalizado as fotos da família Schumacher. Durante a prisão, a polícia apreendeu uma quantidade significativa de provas, incluindo HDs, pen drives e telefones celulares.

A investigação foi iniciada depois que as autoridades suíças de investigação foram informadas pelas autoridades alemãs, que usaram "medidas técnicas" para seguir o rastro dos supostos chantagistas até a cidade de Wuppertal, onde a organização estava operando.

Michael Schumacher sofreu, em 2013 um gravíssimo acidente de esqui, que o deixou incapacitado. Ele está fora dos olhos do público desde então, enquanto sua saúde é mantida estritamente privada pelos parentes.

Essa não é a primeira vez que a família de Schumacher é alvo de um crime semelhante. Em 2017, um homem de 25 anos foi condenado a um ano e nove meses de prisão em Reutlingen por tentar chantagear a esposa do ex-piloto, Corinna.

