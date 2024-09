F1: Wolff alertou novo chefe de equipe sobre "clube das piranhas"

Oliver Oakes assumiu o comando da Alpine em julho e recebeu a difícil tarefa de tentar mudar a sorte da equipe francesa de Fórmula 1. Mas ele também precisa navegar no campo de batalha político, o que nunca é fácil.

Oakes, de 36 anos, é também o segundo diretor de equipe mais jovem da história da F1, depois de Christian Horner, e, embora tenha muita experiência no comando da Hitech GP, equipe de Fórmula 2, a categoria é diferente. Ele já teve que lidar com problemas no departamento de motores da Renault em suas primeiras semanas na pista, enquanto os resultados continuam a lhe escapar.

Além disso, existem os eventos de bastidores, em que cada chefe de equipe tenta impor sua própria vontade, mas, como um "novato", não é fácil se acostumar com isso. Talvez não seja de se admirar que o chefe de longa data da Mercedes, Toto Wolff, tenha alertado seu colega.

"É engraçado porque, em muitos aspectos, é muito parecido com o Hitech GP, porque são os mesmos personagens, apenas em papéis diferentes e pessoas diferentes. Portanto, não importa o que você esteja correndo, algumas coisas continuam iguais. Apenas outra pessoa em outra novela", disse Oakes em Singapura.

"Mas uma parte é completamente diferente. Toto me fez rir relativamente cedo quando me ligou e disse: 'bem-vindo ao Clube das Piranhas'. E isso é verdade, mas também é divertido".

Quem originalmente usou esse termo foi Ron Dennis, que comandava a McLaren, direcionado para Eddie Jordan, depois que Flavio Briatore 'tomou' Michael Schumacher para a Benetton com sucesso.

Independentemente disso, Oakes disse que estava gostando de alguns aspectos do trabalho fora da pista. "Você enfrenta desafios empolgantes porque não se trata apenas de tornar seu carro mais rápido. Você tem que ter as pessoas certas. Há feriados de jardinagem [período de ociosidade obrigatório para técnicos que mudam de equipe]. Há diferentes negociações".

"Depois, temos a questão da McLaren; eles estão fazendo um ótimo trabalho agora, então todos estão começando a fazer lobby contra eles. Mas não estamos realmente lidando com isso no momento. Temos que melhorar nosso próprio carro agora. É um trabalho empolgante e não há nada como a F1, não é mesmo?"

Portanto, por enquanto, o britânico não está realmente preocupado com as outras Piranhas, já que o desempenho está muito abaixo das expectativas. A última vez que a Alpine terminou com pontos foi em Zandvoort, mas, desde então, ela passou por três finais de semana ruins e agora está em nono lugar na classificação dos construtores.

