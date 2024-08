F1: Williams planeja atualização tripla com foco em 2025

A Williams planeja atualização tripla para entrar em vigor após a pausa de agosto da Fórmula 1. Apesar de visar melhores conquistas em pista, a equipe já está focada nos esforços para 2025.

Porém, enquanto o carro de 2023 permitiu que Alexander Albon brilhasse a conquistasse alguns pontos importantes, o FW46 vem ocupando o fundão e tem problemas em conquistar posições da RB e Hass.

A Williams termina a pausa de agosto com apenas quatro pontos marcados, ficando a frente apenas da Sauber, que não tem nenhum. Agora, o chefe da equipe, James Vowles pretende manter a abordagem a longo prazo para tentar reverter a situação.

Como ele explicou, a Williams tentará melhorar a aerodinâmica e design de suspensão, além de diminuir o peso do carro, o que tem sido um problema para o time na primeira etapa da temporada.

"Teremos atualizações chegando nas férias de agosto - espero que em Zandvoort e espero novamente em Baku ou na corrida depois de Baku, que é em Singapura".

Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O chefe da Williams acredita que a atualização tripla deve colocar os carros de volta a zona de pontuação, mas notou o passo atrás que a RB e a Mercedes deram durante o GP da Bélgica.

"No mundo da Fórmula 1, as mudanças são grandes passos, mas você já viu a RB, que teve uma atualização e decidiu tirá-la, a Mercedes teve uma atualização, mas tirou. Você normalmente não vê isso, as equipes têm confiança no que fazem".

Além disso, Vowles também comentou os planos futuros na equipe de desenvolvimento da Williams e disse que o foco está em 2025, quando recebem Carlos Sainz como piloto ao lado de Albon.

"Também estamos investindo em 2025, então nosso túnel de vento do carro não é o carro de 2024, mas sim o de 2025 há alguns meses. A razão pela qual estamos fazendo isso não é porque acredito em 2025, mas porque quero colocar o túnel de 2026 no carro o mais rápido possível, mas ainda assim ter uma temporada em 2025 sensata".

Na conversa, o chefe da Williams ainda disse que essa decisão não é nenhuma novidade no mundo da F1, mas é algo novo para a equipe de Grove.

“Essa é uma mudança para Williams, estávamos mais acostumados a trabalhar um ano adiantado ou mesmo no ano atual. E como você pode imaginar, quando você faz isso dentro da organização, leva tempo para se adaptar”.

