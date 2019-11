O diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, sugeriu que a categoria deve analisar uma mudança nas regras de relargada no futuro, para recriar os "espetaculares" reinícios observados no GP do Brasil, no último domingo.

Uma mudança nas regras fez com que, a partir deste ano, na relargada após a saída do safety car, os carros só possam ultrapassar uns aos outros depois de cruzarem a linha de chegada. No passado, eles tinham permissão para ultrapassar na 'linha do carro de segurança', que é situada antes da entrada dos boxes.

A nova regra fez com que, em Interlagos, o piloto líder pudesse segurar o pelotão até pouco antes da linha de chegada, ao invés de arrancar na curva final, como se fazia no passado. Isto permitiu uma intensa briga por posições nos dois reinícios da prova.

Ross Brawn, disse que o valor de entretenimento das relargadas foi 'anotado' e que pensa em propor mudanças nas regras para recriar o mesmo tipo de espetáculo no futuro.

“Foram relargadas emocionantes e fascinantes que serão analisadas com muito cuidado, pois a proximidade do grupo nos segundos que antecederam as bandeiras verdes resultou em um grande espetáculo, porque os pilotos disputavam posições e onde a menor vantagem se revelava decisiva", afirmou o diretor.

"Examinar a possibilidade de recriar via procedimento essas condições no futuro é um conceito interessante e que, sem dúvida, será explorado na próxima temporada”.

Relargadas foram repletas de ultrapassagens. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Falando sobre a vitória de Max Verstappen, Brawn afirmou que "Ele foi particularmente forte na segunda relargada, quando ele controlou o ritmo do pelotão para garantir que ninguém poderia ultrapassá-lo e roubar sua vitória".

Além de Brawn, alguns pilotos também ficaram empolgados com as relargadas em Interlagos. É o caso de Daniel Ricciardo.

"Foi legal”, disse ele, quando perguntado pelo Motorsport.com sobre o novo procedimento. “Acho que porque agora eles não ultrapassam até a linha de controle ou a linha de chegada, isso nos permite basicamente arrancar menos cedo, e pressionar até o fim".

“Quando Lewis liderou o primeiro reinício, acho que ele arrancou mais cedo, depois viu que os outros estavam perto e diminuiu a velocidade. Mas, para ser sincero, adoro todas essas coisas agora, então está tudo bem".

"Você vê que os carros estão travando, e isso pode ser um pouco caótico, mas obviamente isso acrescenta muita adrenalina. E quando a corrida vira uma fila indiana, às vezes, uma relargada reacende um pouco a adrenalina em você”.

