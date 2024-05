O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, revelou que está aberto a considerar diferentes regras de motor a partir de 2030, numa tentativa de proporcionar mais ruído aos fãs.

Com os chefes da F1 e a FIA perto de finalizar os regulamentos de chassi e unidades de potência de 2026 nas próximas semanas, a atenção já se voltou para a era das regras subsequentes.

E no que poderia ser uma mudança dramática de abordagem para a F1 depois do que até então terão sido mais de 15 anos de motores turbo híbridos, Domenicali sugeriu que uma opção poderia ser abandonar completamente o conceito atual.

Essa possibilidade surge como parte de um esforço renovado para tornar os motores de F1 mais barulhentos.

Desde que os turbo híbridos chegaram em 2014, tem havido reclamações sobre a falta de ruído em comparação aos antigos V8.

E embora tenham aumentado e as esperanças fossem de um grande passo para 2026, está claro que ainda não estão no nível que a F1 deseja.

Em vez disso, a F1 poderia olhar para uma série de opções – incluindo potencialmente novas tecnologias ou até mesmo os antigos V8 – para encontrar uma solução que se adaptasse às necessidades das corridas.

Falando à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, antes do GP da Emilia Romagna, Domenicali descreveu seu desejo de que a F1 recupere algum ruído no motor.

E ele prosseguiu sugerindo que, se a mudança da F1 para o uso de combustíveis totalmente sustentáveis até 2026 for bem-sucedida, então abandonar os híbridos em favor de uma nova direção poderia ser algo em que se pensar.

“Assim que os regulamentos de 2026 forem definidos, começaremos a pensar quais serão os próximos passos, como o motor de 2030”, disse Domenicali.

“É uma consideração pessoal minha, ainda não compartilhada com as equipes, mesmo que tenhamos conversado sobre isso com a FIA, que se os combustíveis sustentáveis funcionarem, precisaremos avaliar cuidadosamente se continuaremos com a (tecnologia) híbrida ou se será melhor soluções estarão disponíveis."

Retorno do V8?

Embora Domenicali não tenha oferecido quaisquer detalhes sobre quais poderiam ser as opções alternativas, tem havido muitas sugestões nos últimos anos de que se a F1 obtivesse sucesso com o combustível totalmente sustentável, isso eliminaria o argumento ambiental contra a existência dos populares V8.

Um movimento nessa direção também ajudaria a reduzir o peso dos automóveis – um tema que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos.

No ano passado, o campeão mundial Max Verstappen delineou a visão dos seus sonhos sobre o que a F1 deveria ser e incluiu uma mudança para os V8.

“Eu definitivamente me livraria do híbrido”, disse ele. “Acho que o tempo todo, quando volto em um V8, fico surpreso com a suavidade do motor.

“A velocidade máxima é lenta em comparação com a que temos agora, mas é apenas a aceleração do motor e o torque.

"É muito tranquilo todo o processo de entrega: a redução e a subida de marcha. É muito mais natural do que o que temos."

Progresso de 2026

Domenicali também ofereceu uma atualização sobre o progresso dos regulamentos de 2026, que ele sugere que estarão prontos bem antes do prazo final de 30 de junho.

“Nas últimas semanas tem havido um alinhamento entre as diversas partes envolvidas, devendo a publicação do regulamento 2026 ocorrer no dia 1 de junho”, afirmou.

“A FIA explicará então as mudanças, que são muitas.

“E será importante esclarecer da melhor forma possível porque li uma série de interpretações que não correspondem ao que serão as novas regulamentações”.

Embora as novas regras para os carros não tenham sido finalizadas, já existem preocupações sobre certos compromissos que lhes foram impostos pela escolha dos turbo-híbridos.

Um deles é o peso do carro, enquanto Domenicali reiterou que o ruído é crítico.

“O ponto delicado, mas infelizmente necessário no momento, está relacionado ao peso dos monopostos”, afirmou.

“Ao manter a solução de unidade de potência híbrida também para 2026, é inevitável um aumento significativo de peso.

“Se compararmos 2026 com um carro de 10 anos atrás, podemos ver que o peso se tornou um problema significativo.

“Todos os pilotos gostariam de ter carros mais leves e, pessoalmente, também gostaria de um som um pouco maior.

“Nesta última frente estamos trabalhando para tentar aumentar o número de decibéis.

“Das pesquisas que estamos realizando, constata-se que todos os mercados, e todas as faixas etárias, desejam um som melhor, bem como a energia e as vibrações que só um determinado tipo (de motor) é capaz de transmitir quando você está acompanhando de perto."

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!