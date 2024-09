Valtteri Bottas está disposto a se manter no grid da Fórmula 1, independente de qual será sua equipe. No entanto, sabe que sua chance é na Sauber, que se tornou propriedade da Audi. Agora, o piloto tem esperanças de conseguir assinar a renovação logo. Importante lembrar que o finlandês disputa a vaga com Gabriel Bortoleto.

A equipe sediada em Hinwil já contratou Nico Hulkenberg, atualmente na Haas, para pilotar um de seus carros no que será um 2025 de transição, enquanto se prepara para competir sob o nome Audi em 2026.

Para a segunda vaga, a equipe disse que ainda não decidiu se quer outro piloto experiente como o alemão, que seria Bottas, ou um jovem piloto com futuro a longo prazo, que poderia ser Bortoleto ou Théo Pourchaire, com Franco Colapinto também sendo relacionado à possibilidade.

O ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, passou a liderar o projeto de F1 da Audi em agosto, portanto, ele terá a palavra decisiva sobre quem se juntará a Hulkenberg na garagem da Sauber em 2025, e Bottas sente que recebeu um bom feedback do italiano.

"Sei que deveria estar na F1 e, com base no feedback positivo, digamos assim, que recebi de Mattia e em suas intenções para o futuro, sinto que estou em uma posição forte. Mas ainda é muito cedo para dizer muito mais do que isso", disse Bottas em uma entrevista ao site oficial da F1.

Bottas relembrou os dias em que, como piloto da Mercedes, era um rival difícil para a Ferrari, algo que ele acredita que Binotto deve levar em conta ao lhe dar uma chance em 2025.

"Com Mattia, quando ele entrou na equipe, nós nos encontramos rapidamente. Tenho muito respeito por ele, e pude ver que ele também me respeita. E você sabe, nós fomos rivais no passado, quando eu estava na Mercedes, quando ele estava na Ferrari, e eu estava lhe dando trabalho, então ele sabe que é melhor me ter do lado dele, do que contra ele!", disse.

Em meio às ofertas feitas por James Vowles, chefe da Williams que quer encontrar uma vaga para Colapinto, e Andrea Stella, da McLaren, que está aberto a negociar Bortoleto, Bottas argumenta que a Sauber precisa optar pela experiência.

"Acho que na situação em que estamos agora, a equipe precisa de experiência. Se eu fosse um chefe, eu escolheria a experiência, porque para sair da situação, você precisa de alguém que esteve em uma equipe que venceu, que sabe o que uma equipe realmente precisa para ser bem-sucedida em termos de fábrica, em termos de pessoas, em termos de modo de trabalho. Portanto, acho que estou em uma boa posição".

